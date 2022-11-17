老年憂鬱｜長壽但不開心等於活受罪！踏入熟齡　4個方法享受人生

老化過程中必會經歷的「失落」是引發老年憂鬱症的主要風險因子。根據 2019 年發表於SAGE期刊的一項研究指出，及早辨識出有身心健康風險的年長者，給予社會支持，能幫助他們度過喪偶喪親的失落悲痛經驗。



保持彈性思維 防治老年憂鬱症

台灣公益慈善基金會賴進祥董事長表示，世界衛生組織指出，從2015年到2050年，世界上60歲以上人口比例，會從12%成長至 22%，每個人都將成為銀髮族或要照顧與陪伴銀髮族的一員，因此六年前開始和董氏基金會合作，共同推廣老年憂鬱症防治工作，他建議銀髮朋友們保持彈性思維，何妨任性一點，接納新的事物，一切都有可能。

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應用心理健康資源 累積正向老化力量

台灣董氏基金會張博雅董事長說，根據研究指出，年長者罹患憂鬱症會增加死亡率、更容易出現慢性疾病，甚至更進一步加速老化過程，是健康長者的2~3倍，因此推動老年憂鬱防治計劃，研製老年心理健康促進相關資源，包含老年憂鬱防治專欄文章、國內外研究新知、「熟齡談心室」直播節目，以及老年心理健康促進系列影片等，幫助大眾瞭解並學習如何「老得好」，建議大家多多應用與分享，幫助自己與身邊親友維持健康身心。

4個方式 迎向樂齡生活

臺北市立聯合醫院中興院區精神科詹佳真主任說明，當人生步入老年階段，會經歷不斷面對失去產生的失落感，包括：健康的衰退，如體力、聽力、視力、腦力不如從前；情感支持的失落，如伴侶、親人或老友的逝去；以及外在環境引發的失落，如退休、搬家、經濟困頓、不會使用新科技產品等，對生活、身心健康都帶來挑戰。

國外研究也發現，因新冠肺炎引發憂鬱及焦慮的比例上升 30%，原因之一便是缺少運動，建議年長者透過4個方式－「每天運動」、「培養嗜好」、「親友相聚」、「加入義工行列」，幫助自己克服與正向的面對這些失落。

熟齡快樂動 延緩衰弱防憂鬱

詹佳真主任分享臨床實務經驗，患者透過每天至少上千的步行，能減緩憂鬱症狀的發生。如果強烈的失落、空虛感，產生的悲傷情緒，嚴重到無法體會快樂或愉悅感，碰到有趣、正面的事情也笑不出來，感覺自己的生命毫無價值，這時就應該就醫尋求專業的協助。

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