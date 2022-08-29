中年男用力排便竟瞬間心跳停止！醫警告常便秘死亡風險恐增1.4倍

相信有部分人都曾因便秘、排便不順感到困擾，而導致這些的原因有很多，包括消化很慢、腸躁症、長期服用相關藥物、家族遺傳性腸胃疾病等。



不過，看似普通的便秘千萬不能輕忽，台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威指出，曾有一名病患前往醫院時，嘗試排便的過程中突然失去意識、無法呼吸，經搶救後證實是心肌梗塞造成心臟功能衰竭。

長期便秘對身體的影響（按圖了解👇👇👇）

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台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威日前受訪時分享，他先前曾遇過一名中年男病患，該名病患因心肌梗塞入院進行心導管治療，但在等待開藥時卻突然陷入緊急情況。葉秉威醫師指出，該名男病患因排便障礙導致瞬間意識喪失以及心跳停止，所幸他來得及大喊求救，經搶救後恢復血壓、挽回了一命。

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葉秉威醫師補充，根據日本的一項研究顯示，經常便秘的人罹患心血管疾病、中風死亡的風險比一般人多出1.4倍，因此便秘也有可能是致命的。至於便秘對身體所產生的影響，其中包括腹部脹痛（影響外觀）、食慾不佳、罹患心血管疾病機率提高、長出大腸憩室炎、肝硬化、痔瘡、肛裂等。

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