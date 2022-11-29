腦退化｜年輕生活不健康老年易失智？2個關鍵招數讓大腦「凍齡」
撰文：Heho健康
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失智對年輕人聽起來好像很遠，似乎是好幾十年後要煩惱的事，但其實失智離所有人都很近。
預防失智要從20幾歲就養成好習慣，才能讓大腦「凍齡」，避免迅速退化、認知功能變差。
讓大腦凍齡2關鍵（按圖看清👇👇👇）
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許多研究顯示年輕、中年時的生活型態會影響未來的大腦健康，不愛運動的人到年老時，大腦的體積比較小、認知功能較差，腦部結構健康也下滑。
而60歲之後，人類以每年0.5%速率萎縮，導致認知功能下降（如知覺動作、注意力、學習與記憶、反應力、計劃力等）。若腦部持續萎縮、嚴重退化有可能會增加未來罹患認知功能障礙及抑鬱症的風險，甚至會惡化成為失智症，目前80歲以上每5位就有1位失智，而要讓大腦凍齡，吃動睡都要顧好！
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1. 吃得對
良好的飲食可以延緩大腦老化（包含萎縮、變小、不健康），對於情緒也有正向幫助。良好的飲食包括含較多蔬果、未精製全榖、豆類及其製品等；較少甜飲、甜食、油炸食物、加工紅肉等。含較多對大腦健康有益的營養素，可刺激腦部神經活化、降低發炎反應。
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2. 動得多
美國波士頓大學2015年研究，針對1271名40歲成年人追蹤調查20年，結果經過腦部MRI和認知測驗後發現，不愛運動的人到60歲時，大腦的體積較小、測驗的結果也較差。
台灣董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，年輕時若養成久坐不動的習慣，會讓大腦的神經活化及血管生成變少、退化得更快，認知功能變差，影響到大腦結構。
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