男子反覆口臭咳出「白米粒」？醫揭扁桃腺結石惹禍　多做2步預防

民眾被「口臭」纏身時，可能會聯想到的是長期熬夜、睡眠品質不好導致肝功能異常有關。



醫師指出，罹患胃酸倒流、扁桃腺結石的患者也會產生「口臭」，許多病症不會只因一個原因產生，發現自身異狀時一定要盡快就醫、詳細檢查。

男子反覆口臭還咳出「白米粒」？（點擊看清！👇👇👇）

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台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學分享案例，一位男性因為「口臭」而就醫，之前診斷的病因為「胃酸倒流與幽門桿菌感染」，在抗生素治療時雖然口臭有消失，但停藥幾天後，卻又再次出現口臭。問診期間，患者還強調自己的喉嚨一直有異物感，在伴隨著咳嗽症狀時，甚至會咳出「白色米粒狀」異物，最後確診為「扁桃腺結石」造成的發炎，進而引起口臭。

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「扁桃腺結石」能靠漱口、多喝水預防

詹宜學表示，「扁桃腺」位於口腔後方，口腔衛生不良是造成結石的原因之一，食物殘渣與細菌的滋生，會造成口臭、喉嚨異物感、疼痛，甚至發燒。因此口腔衛生保健是非常重要，只要漱口、多喝水，能預防扁桃腺結石，若是反覆造成發炎，也可以跟耳鼻喉科醫師討論是否要進一步接受切除治療。

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「胃酸倒流」也可能造成扁桃腺結石

詹宜學也提醒民眾，「胃酸倒流」也是有可能會造成扁桃腺結石、發炎的原因之一，有相關疾病的患者也需多加注意。通常疾病的發生，不單單只是一個原因造成的，同種疾病也是可能會以不同的症狀表現，因此民眾發現自身異狀時一定要盡快就醫、詳細檢查。

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