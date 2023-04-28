口腔健康｜不喝水易致口水分泌不足？唾液4大功能防口臭幫助消化

「口水」不只有水分，還有很多功能可幫助民眾保持口腔及身體健康。牙醫提醒，想維持唾液分泌穩定，就必須補充充足的水分，若是因唾液分泌不足，而引發許多口腔健康危機，就建議立刻就醫。



「口水」可以減少口腔疾病風險

台灣牙醫師黃文龍指出，口水又被稱為「唾液」，是我們身體中很重要的一種液體，每天會平均分泌1～1.5公升，不但可以幫助我們維持口腔清潔，還能減少口腔內的細菌和病毒的數量，從而減少口腔疾病的風險。

唾液有4大功能（按圖看清👇👇👇）

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黃文龍也指出，唾液有4個重要作用：

1. 潤滑口腔

唾液可以使口腔內的組織和器官保持濕潤，這樣可以減少口腔內的不適感，並減少損傷的風險。

2. 保護牙齒

唾液中含有許多有益的礦物質和成分，如鈣、磷、氟等，這些成分可以幫助補齊牙齒表面的磨損和腐蝕，從而保護牙齒健康。

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3. 幫助消化

唾液中含有許多消化酶，這些酶可以在進食時分解食物中的碳水化合物和蛋白質，幫助我們更好地消化食物。

4. 防止口腔乾燥

如果身體分泌的唾液量不足，就會導致口腔乾燥。乾燥的口腔容易引起口臭、口腔炎症等問題，而充足的唾液分泌可以減少這些問題的發生。

▼測試你有冇口乾症！（按圖👇👇👇）

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攝入充足水分 維持唾液分泌

黃文龍提醒民眾，如果發現自己口腔乾燥、口臭、牙齒腐蝕等問題，可能是因為唾液分泌不足，建議及時就醫，進行相應的治療。同時在日常生活中，保持充足的水分攝入和定期口腔清潔也有助於促進唾液分泌。

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