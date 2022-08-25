牙齒健康｜搞懂牙石成因症狀不再口臭　治療與預防要這樣做

生活中無論是吃、喝都會讓牙齒的表面形成一層生物薄膜，而這層薄膜隨著時間推移、細菌繁殖過後產生牙垢，若沒有好好處理將導致牙結石產生。



為了避免一連串的因果循環，平時需要勤勞的做好牙齒清潔與保養，才能減少牙周病發生！

牙石成因、常見症狀（按圖了解 👇👇👇）

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成因

食物的殘渣、油漬以及口水附在牙齒表面，形成一種牙軟垢，長時間下來，軟垢逐漸鈣化變硬，形成牙結石。

常見症狀

牙結石會對牙周組織造成刺激，還會壓迫牙齦，容易引起牙齦發炎、萎縮。讓很多人頭痛的口臭也與它有關，牙結石富含細菌。牙菌膜（也就是牙垢）的繁殖足以引起牙齦炎、牙周病等口腔疾病，但凡​​患有口腔疾病就會口臭。

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治療與預防

1. 定期洗牙

定期洗牙是最好的治療方式，牙結石長得很結實，得靠機械外力定期洗牙才能清除。

2. 刷牙

刷牙可以清除掉大部分牙軟垢，預防牙結石形成，但是刷牙方法必須正確，例如貝氏刷牙法能夠有效的清潔牙齒。

3. 牙縫清潔

最容易被忽略的牙縫，可以用牙線或是牙縫刷，清潔洗刷齒縫，才能真正洗到每個角度。更好的方式是定期到牙科回診洗牙，清除較深層牙結石也是保養牙齒的關鍵。

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簡單的日常清潔 讓你笑容每一天

牙齒是很重要的器官之一，如果能夠完善做好牙齒保健，就能夠省去許多醫藥費以及煩惱，還能擁有一口漂亮的好牙，每天展示燦爛笑容，快樂每一天！

資料來源：不到40歲滿口牙結石！牙醫師強調4招「刷牙基本功」徹底清潔、90%的人都有這個口腔問題，口臭可能就是因為它！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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