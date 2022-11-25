牙齒健康｜牙醫揭6種易蛀牙食物水果乾薯片都上榜　必讀刷牙4重點

明明常常刷牙，卻還是逃不過蛀牙看牙醫的命運？



牙醫提醒民眾，可在吃完這6種易蛀牙飲食後，立刻漱口並運用刷牙4重點，有效降低蛀牙風險。

6大易蛀牙飲食（按圖👇👇👇）

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6大易蛀牙飲食 連咖啡都上榜

台灣中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱幫民眾點出容易導致蛀牙的6種食物，這些食物不是都不能碰，是建議吃完後要馬上漱口或刷牙，以免增加蛀牙風險：

1. 水果乾

水果乾通常會黏牙，又因製作過程中加入大量糖分，容易成為蛀牙幫兇。

2. 汽水

汽水或運動飲料等酸性食物，常吃等於是把牙齒一直浸泡在酸性物質中，牙齒容易腐蝕。建議民眾，在飲用時要1次喝完，並馬上漱口。

3. 酒精

口水是清潔口腔的重要關鍵，能穩定口中的酸鹼值，避免細菌過度繁殖。但酒精會影響唾液分泌，容易造成蛀牙。

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4. 酸性食物

像番茄或柑橘類的酸性水果，除了有酸性外，也有不少糖分，大量食用容易造成蛀牙，所以食用時還是要適量。

5. 澱粉類食品

如薯片等高澱粉零食，吃完後容易卡牙縫，進而成為細菌的溫床。

6. 咖啡

咖啡屬於酸性飲料，長期飲用不但傷害琺瑯質，也會讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

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刷牙4重點 預防蛀牙事半功倍

劉馥萱提醒，想預防蛀牙問題沒有其他妙招，只有每天刷牙，但刷牙方式正確也能幫你事半功倍，她提出4個在刷牙時需注意的重點：

- 每天刷牙2次並使用牙線：每天早起與睡前時都要刷牙，還要用牙線清潔牙縫，避免留下食物殘渣。

- 使用含氟牙膏：研究證實，使用含氟的牙膏有助強化琺瑯質，可達預防蛀牙的效果。

- 定期檢查並洗牙：每半年預約牙醫檢查並洗牙，可及早發現牙齒問題並治療。

- 定期更換牙刷：研究證實，使用新牙刷比使用舊牙刷更有去除牙菌斑的效果，建議每3個月就定期更換牙刷。



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