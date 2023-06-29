運動健身｜中斷運動4天體力就會下滑！恢復體力要這樣彌補

有多項研究指出，持續性的運動有助於健康及減緩早死風險，然而受到疫情的影響，不少人停止上健身房，甚至外出運動，若遇到雨季、太陽太大、工作忙碌、聚餐多，也很容易讓運動計劃中斷，反而要再找回好體力更加困難。



運動醫學醫師蓋伯·米爾金 （Gabe Mirkin）便針對31項已發表研究的回顧發現，受到COVID-19疫情的影響，迫使許多人停止運動，甚至停止上健身房，反而增加疾病、心肺耐力降低、肌力流失與早死的風險。

運動不足對身體的6大危害（按圖👇👇👇）

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停止運動4天就會失去體力

一項研究表明，一個人在停止運動僅4天后就會明顯體力下滑，而且在那段時間裡，可能會減掉兩磅以上的肌肉，假如不運動的天數達10天，肌肉大小也會減少約11%之多。

蓋伯·米爾金指出，「在健身訓練中會短暫休息，流失的大多是水分和醣分，但如果是完全不運動，則會讓肌肉在一周內流失20%。」此外，若因受傷而停止運動，例如腿打上石膏僅兩週後，就會流失大量肌肉與體力，未來要進行康復治療也要花更多時間恢復流失的力量。

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年紀愈大「恢復時間愈長」

而根據另一項研究重訓的資料指出，針對年齡愈大、停止重訓時間愈長、本身體力條件很差的人，事後要再恢復體力所需的時間就愈長，而且即使是短時間的不活動，也會導致肌肉大小和力量的急劇下降。

一般來說，只要停止重訓兩週後，就會減掉5%至10%的運動肌肉，而且如果是肌肉量高的壯男，在遇到暫停訓練、生病或休假時，也會體力下降，特別是年輕人會失去了30%的肌肉力量，老年人失去了25%。

「你擁有的肌肉質量愈多，你失去的就愈多。」蓋伯·米爾金指出，在停止鍛煉12天后，由於最大攝氧量（吸收和使用氧氣的最大能力）下降，而且可以完成鍛煉的能力也會下降。

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恢復體力要3倍時間彌補

另外，對於已經固定養成運動習慣達2周的人，如果中斷運動之後，想要恢復全部力量，通常需要至少三倍的時間，例如，中斷運動4天，就需要花12天來彌補。

但蓋伯·米爾金也提醒，如果是身體因為受傷而被迫停止運動，也不能逞強或急著要恢復運動，尤其是受傷部位出現疼痛，就代表意味著您正在撕裂之前受傷的肌肉纖維，應立即停止鍛煉，等到身體逐步循序漸進復健和恢復健康後較佳。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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