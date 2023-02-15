運動｜美研究揭運動10分鐘死亡率降6.9％　專家教延長壽命這樣做

運動最怕難實踐，許多人一想到要運動就覺得累，心理惰性讓人抗拒運動，雖然現今運動習慣鼓勵要達到最高的心跳速率及時間，但運動並非要長達一個小時才有效果，哪怕每天只是十分鐘也好。



如今《美國醫學會期刊》最新研究指出，40歲以上成年人即便只是運動10分鐘，死亡率也能降低6.9％，每年可預防11萬人死亡。

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短時間運動也能促進健康

運動可以改善健康這是毋庸置疑，能降低多種慢性疾病風險， 但過往研究形式都是採取隨機抽樣，每位受測者運動程度不一，如今研究人員利用美國全國性的健康與營養檢測調查，蒐集受測者一周內的運動監測數據後，與國家死亡指數進行比對。

結果發現不論男性還是女性、不管哪一種人種，只要有運動都能得到好處，且隨著運動時間拉長，能產生的效益更大，若將每日運動時間拉長到20分鐘，死亡率能降低13%；若能運動長達半小時則死亡率再降到16.9%。

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活動不足也會成為「死因」！

從醫學上已有大量證據，證明運動會影響壽命，美國疾病控制與預防中心（CDC）在2019年發表一項具有說服力的研究中指出，美國8%以上的死亡歸因於「活動不足」。更值得注意的是2020年對美國和歐洲約44,000名成年人的生活方式和死亡風險交叉分析的結論，發現幾乎整天坐著的久坐不動的男性和女性死亡風險高出260%。

研究作者則是提到：「有鑑於並非每個人都能每天維持長期間運動，首次研究針對成年人逐量增加運動時間，與預防死亡的實際人數進行比較。」評估逐日小幅增加運動時間對人體健康的影響，這樣的數據也是鼓勵民眾有機會動則多動。

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怎麼開始每天十分鐘運動？專家教小貼士

但該怎麼實踐每天十分鐘的運動？《CNN》健身專家桑塔斯（Dana Santas ）提出建議，他強調：「每天進行十分鐘的運動比想像容易許多，試想自己漫不經心地滑手機、追劇時，十分鐘過得有多快，十分鐘不是一項重大的時間投資，但它可以帶來巨大的健康益處。」

桑塔斯建議民眾可以挑3-4首自己喜歡的歌曲，播放音樂後選擇適合自己的運動形式，像是戶外散步、跑步機上行走、瑜伽、跳舞等，當歌曲播完也完成該有的十分鐘運動。對於比較有運動習慣的族群則是可以加入全身性鍛鍊動作，可以做10-25次伏地挺身、25-40次深蹲、一分鐘原地慢跑。

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桑塔斯說：「運動不一定要很辛苦才會有效，只要稍微調整生活習慣就能產生巨大改變。」不妨利用晚上追劇的時間站起來活動一下、或搭乘大眾運輸工具時提早下車，藉由生活瑣碎時間完成十分鐘運動。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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