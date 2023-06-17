鯁喉｜魚骨鯁喉4大不當行為喝醋超危險！誤吞魚刺醫生建議這樣做

不少人都有魚刺卡在喉嚨的經驗，當下都會相當著急，深怕傷到喉嚨，想要透過喝水、吞飯、喝醋的方式去舒緩，但醫師就強烈建議，以上方法都不建議使用，因為用得出來是萬幸，但若不幸愈卡愈深，恐怕是愈難處理。並且提到4種方式絕對要避免：



根據台灣《今健康》報導，台灣賴盈達醫師對於魚刺卡喉舉例，許多民眾都會在當下想要大口吞水、吞飯、喝醋甚至催吐，但都是錯誤的觀念。

魚骨鯁喉4大下意識錯誤行為（按圖👇👇👇）

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吞飯、吞水

吞飯、水原本用意可能是想將魚刺往下推，但運氣好一點可以順利推下去胃部，然後順利溶解，但萬一是吞到食道得更深處、不上不下，疼痛感也沒有減緩，那恐怕是更難取出。

喝醋

有傳聞是喝醋可以溶解魚刺、軟化魚刺，但醫師表示根本不會有這樣的效果，有些人或許有用，但可能只是因為運氣好，而且這樣的做法恐怕是會讓魚刺造成的傷口更加惡化。

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催吐

許多人都會想用催吐的方式將魚刺弄出來，但吐出胃酸可能容易傷到消化道、食道、口腔，久了就會引起病變。

台灣賴盈達醫師也提到，如果魚刺真的卡在喉嚨，首先一定要停止進食，並且趕緊就醫，經過醫師的評估看用什麼方式取出，千萬不要使用偏方。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：魚刺卡喉嚨瞬間超緊張！4大「下意識NG行為」最禁忌 醫曝唯一解決方法】

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