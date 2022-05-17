流鼻血｜孕婦患妊娠性鼻炎鼻血流不停？醫生教止血正確處理方法

鼻血流個不停！準媽媽流鼻血流到貧血得輸血。台灣台北慈濟醫院發現38歲的賴太太為罕見的「妊娠性鼻炎」，血流個不停。待產後趕快進行「蝶顎動脈結紮術」，徹底解決流鼻血問題。醫師提醒，流鼻血時不要塞紙巾、棉花，也不可以仰頭、後躺，而是要向前傾，用手壓住流鼻血的那一側，約10到20分鐘，才是正確止鼻血法。



這位38歲的賴太太是懷第3胎，過去生產都很順利，但是這次懷孕，竟到第8個月開始，左側鼻腔常常無預警流鼻血。到第9個月時更是大量流血到頻繁進出急診室，無論是打止血針或用止血藥，護理人員幫她用止血敷料或置放氣球管路都沒效，她數度因鼻血嗆咳。

由於賴太太嚴重流鼻血到慢性失血，恐怕有貧血之虞下，醫院只好幫她輸血。待她順利生產後才安排進行蝶顎動脈結紮術永絕後患。

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有2到3成準媽媽有妊娠性鼻炎

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許庭瑋表示，賴太太是妊娠性鼻炎，台灣約有2到3成的孕婦會因為妊娠性鼻炎出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。這主要是因為懷孕時，人母大量分泌雌激素和黃體素，使鼻黏膜腫脹、血管擴張所致。懷孕期間準媽媽因體內血容量增加，鼻子出血的機率也會是非懷孕女性的3倍。

鼻血流不停，過去世界僅10例報告

許庭瑋醫師指出，多數孕婦流鼻血時，可以在自行加壓後緩解，像賴太太這樣，因為懷孕造成頑固性大量鼻出血的患者很罕見，全球文獻自1974年至今的個案報告只有10例。這類型的病人並非因慢性疾病、鼻過敏等病史引起，單純為體內荷爾蒙改變造成，抽血檢查包括血小板、凝血功能、凝血時間都是正常的，一般寶寶出生後，流鼻血的況也可以順利改善。

賴太太進行鼻咽內視鏡檢查顯示鼻黏膜腫脹和血管擴張，並無鼻腔腫瘤和明顯的出血點。左側鼻腔雖然持續以塞滿紗布和管路氣球加壓止血，但血液仍會往下倒流到呼吸道，引發嗆咳，醫護人員必須每2至3小時就要為她清除喉嚨血塊，相當不舒服。

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蝶顎動脈結紮根治鼻出血

由於母體持續慢性失血的情況下，不只媽媽會貧血，也無法提供胎兒足夠的血液。當賴太太懷孕滿39週，為根治鼻血，夫妻同意住院兩天後，醫療團隊替賴太太輸兩袋紅血球，剖腹產後執行「蝶顎動脈結紮術」，以鼻內視鏡深入左側鼻腔，找到蝶顎動脈後電燒血管，根除出血。

許庭瑋醫師說明，鼻顎動脈是鼻黏膜和鼻中膈血液的主要供應來源。臨床上，若大量流鼻血但找不到明確傷口時會用此結紮手術治療，並無明顯後遺症。結紮後周邊小血管會代償性增生，補足原來所需的血流供應。手術後，賴太太的鼻血也順利停止，跟寶寶一起健康出院。

正確止鼻血方法（按圖👇👇👇）

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台灣耳鼻喉科醫師許庭瑋說，撞傷、腫瘤、空氣乾燥，或是用力擤鼻涕都可能造成鼻黏膜出血。他提醒，流鼻血時不可以自行塞入紙巾、棉花，以免取出時又造成新傷口，加重出血。正確的做法是低頭朝下，在出血的鼻孔側，由鼻翼向鼻中膈部位緊壓不放10-20分鐘來止血，一般即可完全止血。

但若採用壓迫止血法後仍繼續血流不止，還是要趕快就近到醫院就醫，接受進一步檢查與治療。

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