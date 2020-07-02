【食用安全】魚骨鯁喉用吞飯飲醋超危險！一文看清正確處理方法

教煮
撰文：
最後更新日期：

台灣一位37歲女老闆A小姐，與人談生意時一面喝魚湯，一個不小心喉嚨竟被魚刺給鯁住，此時她看到餐盤裡還有番薯，突發奇想連吃好幾塊番薯，想藉由番薯纖維牽絆魚刺將魚刺吞下，但喉嚨到胸口突然間卻感到一陣劇痛，胃鏡檢查發現魚刺不知去向。

吞食法很危險魚刺鯁到要小心

台灣安南醫院副院長許秉毅也是消化科醫生表示，一般民眾在被魚刺鯁到時，常會先嘗試一些土法或偏方如「喝醋」企圖把魚骨頭軟化溶蝕掉，或是吃一些青菜或肉塊，想藉此順道將魚刺吞下，但「吞食法」實際上卻是個危險動作。

正確的處理方是：立刻停止進食先輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將鯁得不深魚刺給咳出來，如輕咳後魚刺還是掉不出來，就應該立即掛急診請耳鼻喉科醫生協助夾除最安全。

相關文章：【飲食熱話】外國人無法接受的10大日本美食　第2位太像腦漿？

+36
+35
+34

細嚼慢嚥　預防好料變成「食道殺手」

許秉毅副院長也說，過去也曾遇到一位年輕男性勞工朋友早餐在吃「海鮮粥」時，因趕著上班稀哩呼嚕把剩下粥一大口吞下去，結果突然間覺得頸部不舒服且吞不下東西，後來趕緊去診所檢查竟發現食道被粥內4公分寬蛤蠣給鯁住。胃鏡檢查發現蛤蠣殼已造成食道深度潰瘍及出血，故會診胸腔科醫生以手術取出蛤蠣並修補食道裂傷。

點擊下圖看清不同異物鯁喉處理方法！

+3
+2
【魚食譜】五柳黃花魚酸甜開胃好下飯　傳統醬料五柳是什麼？
【飲食熱話】河豚含劇毒為何仍大受歡迎？揭開雞泡魚料理美味秘密
【魚生處理】避免細菌滋生3大處理步驟　雪櫃冷藏勿超過幾日？
【飲食熱話】秋刀魚正確食法　日本網民示範15秒取出原條魚骨！
【養肝食物】助排毒防口臭皮膚更透亮！盤點12種有益肝臟食物
【冷麵】煮冷麵3大爽彈貼士　1分鐘超簡易冷麵汁推薦（附食譜）
【運動飲食】缺4大營養易抽筋！香蕉牛油果10大防抽筋食物

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。