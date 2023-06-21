二十四節氣｜夏至陽盛宜養生 滋陰退熱３類食物必吃

今天(6月21日)是二十四節氣中的夏至，屆時太陽會直射北回歸線，是北半球一年中白晝最長、黑夜最短的日子。夏至過後就會進入「三伏天」，指的是一年中最熱的一段日子，「至」是極的意思，意味著陽氣極盛，所謂陽極生陰，這段時間亦是養生的最好時期，因為過了這個極點，陽氣又開始潛藏。



夏至之後，陽氣漸衰，但香港的氣溫仍持續高企，飲食應以「清洩暑熱、增進食慾」為目的。 （圖片：japan.people）

中醫認為，夏至後人體陰虛火旺，容易引起身體虛弱、失眠、口渴、便秘等問題。因此，建議在夏至期間注意調養身體，應遵循清淡飲食、適度運動、保持充足睡眠等原則，以幫助身體調節陰陽平衡，增強免疫力和抗病能力。

▼夏至容易引起什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

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夏至養生貼士

▼夏至養生貼士（按圖 👇👇👇）

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1. 保持衣著及居室通爽



夏季屬於陽盛陰虛的時節，氣血循環相對緩慢，人體易積聚熱毒。如果衣著過於緊身或居室不通風，會影響體內的氣血流通和新陳代謝，容易引起身體不適。

2. 作息要晚睡早起睡午覺



順應夜短晝長的季節特徵，盛夏不宜太早入睡，並適度的提早起床時間，盡量保持每天7小時左右的睡眠時間。因為睡眠不足或過度疲勞會影響人體的陰陽平衡，使得體內濕邪更加容易侵襲人體。另外，適當的午睡對身體有很大的好處，午睡時間一般以20分鐘為宜，不過若「打工仔」無時間午睡，其實閉目養神約半小時亦可。

3. 避免生冷食物及晚上吃太飽



天時暑熱，在這個時期很多人都會多吃了冰涼的食物，然而，夏天吃太多生冷食物，會使胃黏膜的血管收縮，胃液分泌減少，影響消化能力。尤其是在晚上吃太飽，容易妨礙脾胃功能，影響食物的消化和吸收，進而引起胃脘不適、腹脹等症狀。

4. 補充足夠水份



夏至時期，人體的陰液相對不足，容易引起口渴、汗出等症狀，若不能及時補充水份，就會使人體血容量減少，大腦會因此而供血不足，進而造成頭痛頭暈。同時，高溫環境下容易引起氣血循環不暢，造成中暑。因此，補充足夠的水份，有助於調節體內陰陽平衡，預防中暑的發生。

5. 使用溫水沐浴



在炎熱天氣下，很多人都喜愛用冷水洗澡。但用冷水洗澡會刺激人體表面神經和血管，引起血管收縮和皮膚毛孔收縮，容易引起身體不適。因此，夏至時節建議使用溫水洗澡，有助於促進血液循環，擴張皮膚毛孔，有利於排汗，清除皮膚表面的熱毒，有助於保護皮膚健康。

6. 睡覺時應避免穿衣單薄及空調開過大



夏季睡覺時，不少人都會穿衣太單薄或加上整夜開空調，這種習慣很易損傷陽氣，影響身體的免疫力和抗病能力，增加患上外感傷風、關節疼痛、腹痛腹瀉的機會。

7. 適當的運動



夏季屬於陽盛的時節，人體的陽氣旺盛，但同時也容易引起體內熱毒的積聚。適當的運動可以促進氣血流通，有助身體祛濕排毒，增強免疫力和抗病能力。但運動也要因人而異，如果運動量過大或過度疲勞，反而容易引起身體不適。建議選擇適量的運動方式，如散步、慢跑、瑜伽等，同時，亦應該避免在高溫環境下進行劇烈運動。

滋陰退熱３類食物必吃

夏至的養生原則確實是「滋陰退熱」，而在飲食上的體現可以從以下幾個方面來說明：

1. 吃清淡食物助消化



夏至時節氣候炎熱，人體消化功能相對減弱。因此，飲食應以清淡為主，避免過度負擔腸胃。清淡食物如蔬菜、水果、豆腐、粥等，可以幫助消化，減少腸胃負擔，保護消化系統健康。

2. 吃苦味食物解熱祛濕



夏至時節氣候悶熱，人體易出汗，容易失去水分和體內電解質，導致體內濕氣過重。此時，可以適當地進食苦味食物，如苦瓜、黃瓜、芹菜、茶葉等，能夠起到解熱祛濕的作用。

3. 吃酸味食物健胃消食



夏至時節氣候炎熱，人們往往食慾不振，容易出現胃口不佳、消化不良等問題。此時，可以多吃一些酸味食物，如酸梅、檸檬、醋等，能夠刺激胃酸分泌，促進消化，改善胃口不佳的情況。

兩款夏天湯水 輕鬆解暑祛濕

面對酷熱天氣，飲用消暑湯水都有助渡過炎夏，推薦「冬瓜荷葉茶」及「黨參白朮排骨湯」，當中所用的冬瓜、赤小豆、扁豆及薏米等食材有清熱解暑、祛除濕邪作用；而黨參、白朮、茯苓等食材則有助健脾祛濕。

冬瓜荷葉茶

冬瓜荷葉茶有清熱解暑、祛除濕邪作用，主要材料包括冬瓜、蓮葉、牛大力、赤小豆、扁豆以及薏米。（圖片來源：hk01）

用料：

水1500毫升、冬瓜300克、蓮葉半片、牛大力15克、赤小豆30克、扁豆15克，以及薏米15克



做法：

1. 將食材洗淨；浸泡赤小豆及扁豆備用；冬瓜切細備用；

2. 將所有食材放入鍋中，加入水，以中火烹煮30至45分鐘，即可飲用。



適合人士：外感暑熱、大汗淋灕、口渴、食慾減退人士



忌用人士：虛寒患者、陽虛患者



黨參白朮排骨湯

黨參白朮排骨湯有助健脾祛濕，主要材料包括黨參、白朮、茯苓、淮山、新鮮排骨、陳皮、杞子以及生薑。（圖片來源：kknews）

用料：

水1500毫升、黨參20克、白朮15克、茯苓20克、淮山15克、新鮮排骨500克、陳皮10克、杞子5克，以及生薑3片



做法：

1. 將排骨洗淨、斬件並汆水備用；

2. 將其餘食材洗淨；

3. 把所有食材加入鍋中，加入水；

4. 先用大火煮至沸騰，後用中火烹煮60分鐘，即可食用 。



適合人士：脾胃虛弱、食慾減退、便溏人士



忌用人士：燥熱人士

