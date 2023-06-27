台男私密處化膿散發陣陣惡臭　醫揭汗腺炎延誤就醫恐「痛不欲生」

台灣一名年約30歲的男性，多年來深受私密部位皮膚發紅、潰爛且伴隨流膿的困擾，隨著發炎範圍逐漸擴大，該處飄出異味，嚴重影響生活社交。



他甚至還因此辭去餐飲業的工作；患者還曾在求診時大受打擊，因為醫師當他的面，要求護士將裝有自己拆下化膿紗布的垃圾桶拿去倒，理由是很臭，所幸後來到台灣嘉義長庚醫院，由皮膚科及整形外科醫師聯手進行顯微皮瓣移植手術，治癒了化膿汗腺炎。

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台灣嘉義長庚醫院皮膚科醫師曾涵琪表示，化膿性汗腺炎好發在20至35歲的年輕族群，是一種慢性且會有反覆急性發作的皮膚疾病，該病的主要起因是毛囊阻塞，引起細菌感染和炎症反應。在身體汗腺及頂漿腺發達、容易出汗的身體區域，包含腋下、腹股溝、乳房、臀部、背部及皮膚易摩擦部位，除了造成患部不適之外，病人常常苦惱於急性發炎及感染而需要反覆換藥，坐立難安寢食難眠帶來生活質量負面影響。

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曾涵琪表示，化膿性汗腺炎的發生率約1%，男性比女性略多，罹患的危險因子包含肥胖、抽煙、家族史等等，病人常因爲病灶為隱私部位感到不自在而延誤就診，或因表徵還不明顯而沒有察覺，臨床上常因不易正確診斷、沒有即時對症下藥，往往病人接受治療的時機病灶已經很嚴重合併大幅度纖維化與瘻管，不只對患者來說痛不欲生，對家人也是一大困擾。

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台灣整形外科醫師醫師蕭若君說明，罹患化膿性汗腺炎除了接受全身性類固醇、口服A酸、免疫調節藥物、抗發炎藥物之外，接受侵入性外科治療也需要非常小心評估，即使移植自己身體上的健康皮膚來覆蓋患有化膿性汗腺炎的區域，也常常無法達到良好的治療效果，如果有出現類似皮膚狀況，建議應由專科醫師安排檢查，以確保身體健康。

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