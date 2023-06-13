前列腺｜年齡增長如何保養前列腺？營養師推介3大營養素男士必吃

男性朋友該如何精準保養前列腺？



台灣營養師陳宗裕表示，隨年齡增長，前列腺組織會增生肥大，儘管無法與歲月相抗衡，但仍推薦民眾除了營養補充外，也可從生活飲食等改善。

保養前列腺必吃3大營養素（按圖看清👇👇👇）

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1. 礦物質鋅

台灣衛生福利部建議男性鋅攝取量為每天15毫克，鋅能夠抑制、延緩前列腺肥大。文獻顯示，鋅在濃度正常的情況下可以促進細胞凋亡、檸檬酸堆積，進而減少肥大。陳宗裕舉例，富含鋅的食材如海鮮類、堅果、花生、動物肝臟等。

2. 礦物質硒

硒的營養建議量為每天55微克，硒能夠增加抗氧化能力，減少發炎等。富含硒的食材有海鮮、牛肉、堅果等。

3. 植化素

茄紅素、薑黃等含有植化素，除了皆具有抗氧化效果外，也可預防前列腺體增生或治療。文獻當中也有提及，蔓越莓、南瓜等也有預防前列腺肥大的效果。

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生活飲食改善重點策略

1. 地中海飲食

陳宗裕指出，地中海飲食特色為蔬菜及水果量多，除了提供很好的抗氧化特性，預防前列腺癌化外，各種天然酚類等，可以幫助自由基清除，減少前列腺體刺激；另外，纖維攝取也能避免便秘，進而改善腹腔壓迫前列腺體造成的過多刺激。

2. 生活改善

抽煙、喝酒會導致氧化壓力大，容易造成前列腺肥大，建議應戒除。陳宗裕補充，男性朋友補充水分是必須的，過度濃縮尿液、過量尿液會膨脹、刺激前列腺體，造成發炎甚至增生。此外，理想的正常體重、足夠的活動頻率可以降低前列腺肥大的風險。

3. 避免刺激性食物

辛辣、過鹹、油膩性等刺激性食物容易造成較大的氧化壓力，也可能刺激前列腺的腺體增生。

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陳宗裕最後也提醒，男性朋友若罹患前列腺肥大等疾病，還是應以醫學常規治療為主，像是使用藥物，必要時進行手術切除，另外再搭配前列腺保養飲食調整及策略，切勿只使用保健食品而延誤正規醫療處置。

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