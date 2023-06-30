扭傷｜長時間穿拖鞋恐傷肌腱膝關節？醫生提醒4族群受傷風險最高

天氣炎熱時，民眾不只穿著變清涼，連鞋子都選通風透氣的涼鞋或拖鞋，甚至穿著人字拖就出門活動一整天。



但醫師提醒：「如果在不合適的時間及地點長時間穿著人字拖、拖鞋，可能導致腿部受傷、腳踝扭傷、嚴重一點甚至是脊椎變形。」想穿這類鞋子時，務必選擇合適的場合及時間。

免綁鞋帶容易讓人重心不穩？（按圖看清👇👇👇）

+ 4

拖鞋也可能傷到肌腱、膝關節！

人人都不只一雙涼鞋、人字拖、拖鞋，不只是行走快速方便，有時候甚至是一種時尚的風潮，就怕民眾濫用這樣的方便性，穿著簡便的鞋子去登山、健走、打球、趕巴士，在這過程中一不小心就受傷了。

當鞋子的包覆性減少，可能受傷的機會也會隨之提高，台灣聯新國際醫院擔任運動醫學科主任、運動醫學中心主任林頌凱提醒：「人字拖、拖鞋看似舒適，若穿錯時機時是有許多看不見的危害。」常見可能造成以下影響：

1. 使腳部皮膚過快老化

2. 傷害腳部肌腱、腳骨、膝關節

3. 造成腰部不適、內八字

4. 引起腳後跟疼痛

5. 腳部更容易受到外傷



臨床上時不時就有患者，因穿不合適的鞋子導致受傷狀況，有父親穿人字拖陪孩子去公園踢球受傷、也有患者是穿拖鞋追巴士扭到腳、也有民眾穿高跟鞋聽演唱會跌倒骨折。其實鞋子是幫忙身體穩定及支撐，夏日拖鞋、涼鞋並非不能穿，而當穿錯時機點穿著到處趴趴走，延伸更多健康問題。

相關文章：扭傷｜日醫生拆解著拖鞋3大壞處 小朋友穿著助訓練腳趾肌肉？👇👇👇

+ 6

免綁鞋帶卻容易讓人重心不穩

許多人愛穿拖鞋、人字拖，就是因為不用綁鞋帶很方便，但台灣台北醫學大學附設醫院復健科蕭可倚主治醫師提醒：「當足跟沒有用鞋帶綁住，讓人在行走時容易重心不穩，同時也會改變行走步態跟足跟的受力面，同時身體的重心會不自覺前傾，長期下來一路從腳踝、膝蓋、肌腱、脊椎都會受到影響。」

在選擇涼鞋、拖鞋時不妨可以多考慮「包覆性」及「材質」，林頌凱指出像是洞洞鞋材質為泡棉有彈性、相對包覆性較高，有些母子鱷魚拖鞋因設計貼合足弓、材質特殊，許多跑者拿來跑步，有些屬於特殊的鞋子設計有機會避免受傷。

最常見民眾都穿幾十塊便宜一般的拖鞋、涼鞋就到處走，林頌凱坦言：「當鞋子包覆性變差時，受傷機會也會變高，有些女性穿涼鞋、拖鞋也會穿鞋跟很高，一旦超過2-3公分會影響腳踝穩定度。」

相關文章：足底筋膜炎｜腎陰虛損易致腳跟痛 中醫教按6穴位治疼痛滋陰補腎👇👇👇

+ 8

四族群穿涼鞋需小心造成受傷

想要避免受傷除了考量鞋子本身外，也得顧慮本身個人狀況，以下常見族群較容易因穿拖鞋、涼鞋出現受傷等問題：

1. 體重過重者

2. 腳踝、關節曾受傷過

3. 糖尿病患者

4. 年長者



林頌凱解釋：「本身體重過重腳的壓力就會比較大，若是身體肌肉力量又比較少，穿著涼鞋或拖鞋受傷的風險就會提高。其次，糖尿病患者及年長者周邊神經感覺比較遲鈍，容易受傷卻沒有感覺，可能進一步引發細菌感染。」

謹記做什麼事情就穿相對應的鞋子，醫師不建議穿人字拖走路的時間最好不要超過1小時，尤其不要穿著拖鞋進行運動，舉凡跑步、打球、踢球、跑樓梯都要避免。另外，選擇鞋子時也有眉角，蕭可倚建議：「除了建議包覆性高之外，讓自己腳趾前方多留些空間，讓腳掌才有好的施力範圍，同時選擇多有足弓支撐的鞋子，再來拖鞋內也可以穿個襪子保護腳。」

相關文章：足底筋膜炎｜肥胖扁平足6高危因素 加速復原6招足弓鞋墊有用嗎？👇👇👇

+ 7

一定多留意各項可能被忽略的細節，才不會在最愛的夏天之中，因為穿著了人字拖或拖鞋導致腳部的受傷，在方便與美觀的同時，也不要忘了選一個合適對身體好的鞋子。

延伸閱讀：

足踝扭傷分成三種等級！再輕微傷都可產生後遺症

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」