扭傷｜筋骨受傷、關節痛不能吃香蕉？５類營養助加速復原！

香蕉是日常中非常常見的水果，它不但美味可口，吃它又能補充體力，不少人在做運動前後都喜歡來一隻。但網上卻流傳著一個迷思「在筋骨受傷、關節痛時不能吃香蕉，不然反而會導致傷勢加重」，到底真相如何呢？若筋骨受傷又可以吃甚麼加速復原？



筋骨受傷不能吃香蕉？

其實這個說法是錯誤的，現時尚未有科學證據能支持「筋骨受損不能吃香蕉」的說法。

這個說法可能源於香蕉中含有高量的鉀，而鉀是一種對肌肉和神經系統有重要作用的電解質。當人體缺乏鉀時，可能會導致肌肉無力、疲勞和抽筋等問題。因此，一些人認為在運動後或受傷後吃香蕉可能會引起更多的肌肉收縮和抽筋。

但事實上，香蕉中的鉀含量並不會對健康的人體造成任何傷害。相反，香蕉是一種非常健康的水果，含有豐富的維他命、礦物質和膳食纖維，有助於維持身體健康，只要合乎正常的食用份量，香蕉甚至能幫助傷口的復原。

香蕉５大營養（按圖看清👇👇👇）

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香蕉是一種非常營養豐富的水果，以下是一些主要的營養成分及其功效：

1. 碳水化合物



香蕉中含有豐富的碳水化合物，其中大部分是葡萄糖、果糖和蔗糖。碳水化合物是身體的主要能量來源，可以提供能量，支持身體的日常活動和運動。

2. 維他命C



香蕉中含有維他命C，這是一種強效的抗氧化劑，可以幫助保護細胞免受自由基的損害。此外，維他命C還可以增強免疫系統的功能，促進傷口癒合和膠原蛋白合成。

3. 維他命B6



香蕉中含有豐富的維他命B6，這是一種重要的維他命，可以幫助身體代謝蛋白質和碳水化合物，促進紅血球的形成，並維持神經系統的正常功能。

4. 鉀



香蕉中含有豐富的鉀，這是一種重要的電解質，可以幫助身體維持水平衡和正常的心臟功能。此外，鉀還可以幫助降低血壓和減少中風的風險。

5. 膳食纖維



香蕉中含有豐富的膳食纖維，這是一種不被身體消化吸收的碳水化合物，可以幫助消化系統運作良好，預防便秘和其他消化問題。此外，膳食纖維還可以幫助控制食慾，減少食物攝入量，有助於減肥。

另外，香蕉還含有其他營養素，如葉酸、維他命A、維他命E、維他命K、銅、錳等。因此，香蕉是一種非常營養豐富的水果，有益於身體健康。在了解到「筋骨受損不能吃香蕉」的真相後，以後即使不小心扭傷跌倒都可以放心吃香蕉。

４類人士慎食香蕉！

不過亦非所有人都適合進食香蕉，有些人可能不適合食用香蕉或需要限制香蕉的攝入量，其中包括４類人士：

1. 高血糖患者



香蕉中含有大量碳水化合物，其中大部分是糖類，因此對於高血糖或糖尿病患者來說，攝入過多的香蕉可能會導致血糖升高。

2. 高鉀血症患者



香蕉中含有豐富的鉀，對於一些患有腎臟疾病或其他病理狀況的人來說，可能會導致鉀離子的累積，進而造成高鉀血症，這種情況可能會對心臟健康造成危害。

3. 過敏體質



少數人對香蕉過敏，可能會出現過敏反應，如皮膚發紅、蕁麻疹、喉嚨發腫等症狀。

4. 腸胃不適



香蕉中含有豐富的膳食纖維，對於腸胃功能不佳的人來說，可能會引起腹脹、腹痛等症狀。

總的來說，大部分人可以放心地享用香蕉，但對於上述人群，可能需要限制香蕉的攝入量或避免食用。

筋骨受傷又可以吃甚麼加速復原？

雖說即使在筋骨受傷後仍可如常吃香蕉，但香蕉對傷口的復原並不會有太大的幫助，若想加快復原最重要是攝取以下５種營養素：

1. 蛋白質



蛋白質是身體修復和恢復的基礎，可以幫助重建受損的組織。優質蛋白質來源包括肉類、魚類、豆類、堅果、種子和乳製品等。

2. 維他命C



維他命C是一種抗氧化劑，可以幫助減少受損組織中的自由基，促進傷口癒合和膠原蛋白合成。豐富的維他命C來源包括柑橘類水果、草莓、番茄、紅甜椒和綠葉蔬菜等。

3. 維他命D



維他命D是一種重要的營養素，可以幫助身體吸收鈣和維持骨骼健康。維他命D的主要來源是陽光，也可以通過食物攝入，如脂肪魚、蛋黃和鮮奶等。

4. 鈣質



鈣是一種必需的礦物質，對於骨骼健康至關重要。攝入足夠的鈣質可以幫助加速骨骼恢復和修復。鈣質豐富的食物包括乳製品、堅果、綠葉蔬菜和豆類等。

5. Omega-3脂肪酸



Omega-3脂肪酸是一種抗發炎的營養素，可以幫助減輕疼痛和促進組織修復。Omega-3脂肪酸豐富的食物包括魚類、堅果和種子等。

除了補充營養，充足的休息亦都是傷勢復原必不可缺的要素，患者應保持足夠的休息時間和睡眠時間，以幫助身體恢復和修復。若傷勢遲遲未有好轉，那就應向醫生尋求專業意見。