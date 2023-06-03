水腫｜不是吃得太鹹！5旬漢腳腫到難穿拖鞋　檢查方知血管出毛病

56歲的陳先生因工作需求常出國，每次下飛機腳部就常會出現水腫，雖然活動後水腫會慢慢消失，但這半年來水腫情形越來越頻繁，也越來越嚴重，久久無法消退，甚至連拖鞋都穿不下。他到心臟科檢查，才發現雙腳靜脈瓣膜功能異常，且伴有深層靜脈血栓，經抗凝血劑和彈性襪治療後，水腫才逐漸改善。



國泰醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，水腫大部分從雙腳開始，由腳盤、小腿慢慢往大腿延伸，嚴重者鼠蹊部、背部及肚皮也有可能受到影響。

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水腫症狀初期不容易察覺，若持續惡化，可能產生腳部皮膚失去皺紋、鞋子變緊穿不下，甚至產生鬱積性皮膚炎導致色素沉澱或皮膚潰瘍。此時可以藉由理學檢查看出端倪，於小腿脛骨前按壓皮膚，若產生持續凹陷且無法回復，則的確有水腫情形，建議進一步就醫以釐清原因。

水腫常見原因

1、靜脈或淋巴阻塞造成局部水腫

常見於深層靜脈血栓、靜脈瓣膜功能不全、貝克氏囊腫、蜂窩性組織炎或外傷造成的單側水腫。

2、全身性水腫

可能為充血性心衰竭、慢性限制性心包炎、肝臟疾病、腎病症候群、營養不良、藥物及甲狀腺低下等原因所導致。

簡韶甫說，局部水腫常見於下肢，常可聽到病患說：「醫師，最近我剛從國外搭飛機回來，下飛機後發現兩腳變腫而且走路會痛！」這時要考慮是深層靜脈血栓導致的水腫，可能是因為維持了10幾小時的坐姿，靜脈循環變差，血液回流不順暢，造成靜脈血管內出現微小血栓。

深層靜脈血栓好發族群為長時間臥床的病人，如中風、骨科手術後等，其他還有年齡的增加、肥胖、使用口服避孕藥、有心血管疾病、惡性腫瘤、血液疾病及外傷。此外，罹患靜脈曲張的病人，由於其淺層靜脈已經變形、受損，也有機會進一步引發深層靜脈栓塞。

至於全身水腫常見於心臟衰竭，其症狀為下肢水腫、容易疲累無力、運動時呼吸困難、夜間睡覺無法平躺須枕頭墊高或側躺才能改善症狀。肝臟疾病也是水腫常見原因，病人可能因慢性肝炎或酗酒引起肝硬化，使體內蛋白質製造不足產生水腫。另外腎臟功能異常，像腎病症候群或糖尿病也會使蛋白質從尿液中流失，造成低蛋白血症，進而導致水腫產生。

臨床上可以藉由胸部X光、心電圖、心臟超音波、靜脈超音波或腹部超音波、血液檢驗及尿液分析加以診斷及針對個別疾病做治療。

3「腫」情況對症保養

國泰醫院心血管中心加護病房專科護理師潘姿菁提醒，針對個別疾病造成的水腫，有不同的日常保健建議：

1、深層靜脈栓塞造成的水腫：

除了考慮抗凝血劑治療，也會建議病患穿著彈性襪3至6個月，藉以改善血液循環，減輕腿部腫脹。

2、心衰竭導致的水腫：

除了利尿劑等藥物使用外，應注意水分攝取及體重維持，飲食上採取低鹽(1天小於5公克)，避免味精、醬油等高鈉調味料、加工醃製食品，並且持續觀察有無心衰復發症狀，運動可採漸進式運動(例如：散步、慢跑)。

3、低蛋白血症所致的水腫：

除就醫檢查原因外，同樣需注意水分攝取及體重變化。

要特別留意的是，水腫後皮膚也會跟著變薄，應注意皮膚的保護，避免過緊衣物，可穿著棉質易吸汗的衣物；臥床休息時可將患肢抬高超過心臟位置，且應避免碰撞產生傷口。如果傷口已出現破皮或滲液，應適當傷口護理以避免感染情形，一旦發現肢體水腫時，建議應盡早就醫，以免延宕原發疾病的治療。

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