近視｜內地女子患3000度近視需摘除眼球 每２年就應進行視力檢查

患有近視的情況在香港十分常見，曾有調查指，香港患上近視的人口位居全球最高比率，高達88%。但正正因為常見，很多時候市民就會忽略了近視可能帶來的嚴重後果。湖北武漢市就宥一名姓梁的女士，因為患有3000度的超高近視，最後不得不摘除眼球。



據內媒報道，這位梁女士視力一直不佳，有時候下台階時沒有看清亦會跌倒，但她認為自己只是近視，看醫生對改善視力沒有太大幫助，所以一直沒有到醫院求診，只會到眼鏡店配眼鏡。然而，10年前，她突然發覺視力再度轉差，眼前無故出現陰影，到醫院一檢查，才發現是視網膜脫落。

負責檢查的醫生表示，梁女士眼睛度數甚至超過儀器能檢測出的最大值，只能通過眼軸推算。正常人眼軸長度在22到24毫米左右，而梁女士卻因長期近視達到35毫米，因此推算其近視有3000度以上。在眼軸變長後，眼球像被吹爆的氣球，視網膜愈來愈薄，因此稍微一用力咳嗽或者打噴嚏就會導致視網膜脫落。

過去10年，梁女士接受了4次視網膜修復手術，最終因手術帶來的青光眼併發症，被迫摘除眼球。（影片截圖）

10年來，梁女士因為高度近視一共接受了4次視網膜修復手術，可惜多次的手術又導致併發症青光眼，最終無奈只能摘除眼球、裝上義眼。

據介紹，高度近視的患者，近視度數每增加100度，眼軸長度大概增加0.37毫米。眼軸愈長，眼部肌肉及眼底的視網膜所受到的牽拉就愈大，這會更容易導致眼肌協調異常、眼球向後擴張、視網膜變薄及萎縮變性等症狀，從而引起多種眼部疾病。

近視是一種疾病？（按圖👇👇👇）

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近視是怎樣形成？

近視是眼球的屈光度過強，導致光線聚焦在視網膜前面而不是直接聚焦在視網膜上，從而產生模糊的遠處視覺。

近視的形成主要是由於眼球的長度過長或角膜的屈曲度過彎造成的。這使得光線進入眼睛後過度聚焦，無法準確地聚焦在視網膜上，從而產生模糊的遠處視覺。

近視發生主要與兩方面有關

1. 遺傳因素



近視有明顯的家族遺傳傾向，如果父母或親屬有近視，其後代患近視的可能性會增加。研究還表明，近視的遺傳基礎是複雜的，涉及多個基因的相互作用。

2. 環境因素



現代人的生活方式和環境也是導致近視發生的重要因素。長時間近距離用眼，如長時間使用電子設備、讀書寫字、看電視等，會使眼睛過度疲勞，長期如此會導致近視。此外，環境污染、營養不良、缺乏戶外活動等也會影響眼球生長和發育，增加近視的發病風險。

同場加映 ：眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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別輕視近視 至少每２年應進行一次視力檢查！

眼睛是我們的靈魂之窗，如果出現問題時卻欠缺適當的治療，隨時會導致失明。大部份眼部護理健專業人員斬建議每隔 １到２年就進行一次詳細的視力檢查，但這個時間亦會隨年齡、危險因素以及目前是否佩戴眼鏡或隱形眼鏡而改變。

兒童：

視力對於在學習階段的學童而言尤為重要。因此，兒童應在 6 個月大時進行第一次視力檢查，於３歲時進行另一次，並在開始上學前再次檢驗，若無風險因素的話，維持每兩年一次的頻率進行檢驗即可。

但如果具有視力問題風險因素，兒童可能需要更頻密的進行視力檢查。

兒童風險因素如下：

早產史或體重低



母親在懷孕期間受到感染（例如：德國麻疹、性病、皰疹、愛滋病）



發育延遲



天生斜視



眼睛疾病家族史



此外，正在佩戴眼鏡的兒童亦應該每年進行一次視力檢查。

成人：

維持視力是每一個人的終身事業，在成年（18歲）後至少每兩年應該進行一次詳細的視力檢查。而老年人（61 歲及以上）更應每年檢查一次。同樣的，具有風險的成年人應該更頻繁地進行檢查。

成人的危險因素如下：



眼睛疾病家族史（青光眼、黃斑部病變等）



糖尿病或高血壓



從事對視覺要求很高的職業，或可能對眼睛構成危害的職業



先前眼睛曾受傷或動過眼睛手術（包括 白內障手術)



預防近視５要點（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 遠離電子產品



長時間使用電子產品，如手機、平板電腦、電視等，容易造成眼睛疲勞和近視的發生。建議每次使用電子產品後要進行適當的休息，並注意保持適當的距離和角度。

2. 戶外活動



長時間待在室內容易造成近視的發生，因此建議多到戶外進行活動，特別是在陽光充足的地方，有益於眼睛健康。

3. 飲食調節



多攝取富含維生素A、C、E等抗氧化物質的食物，如紅色和深綠色蔬菜、水果、堅果等，可以改善眼睛的健康狀態。

4. 調整閱讀姿勢



閱讀時要注意姿勢，不要長時間低頭或靠近書本，建議保持適當距離和角度。

5. 定期檢查視力



發現近視要及早治療，建議每年進行一次眼部檢查，及早發現問題，及早解決。

同場加映 4個白內障初期的症狀（按圖了解👇👇👇)

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