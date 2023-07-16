骨髓纖維化｜腹部腫脹要注意！醫提醒：延誤就醫可致急性血癌

骨髓纖維化是一種造血幹細胞發生變異狀況，導致骨髓內形成過多的疤痕組織。由於正常造血功能失調，脾臟和肝臟需要承擔部分造血責任，這常導致脾臟腫大並引起內臟壓迫症狀。根據研究顯示，60%的骨髓纖維化患者是由特定基因突變所導致。



根據台灣《TVBS新聞網》報導，台灣一名骨髓纖維化的陳女士接受專訪表示，服用骨髓纖維化的藥物，除了體力方面可能稍有差異外，其他方面應該不會有太大的變化。剛開始時因為類固醇的影響，停藥時可能會有些變化，但由於每天只需服用一顆藥物，相較於一般人體內每天能產生一顆半的血球，所以剛開始時可能會有些下降，但慢慢身體會恢復。

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事實上陳女士接受健康檢查時，意外發現罹患骨髓纖維化。台灣秀傳癌醫中心院長張正雄表示，骨髓纖維化對我來說是一個很棘手的疾病。從開始當血液腫瘤科的醫師起，並沒有太多的藥物可以治療這個疾病。然而，最近不僅外國有很多新的治療方法，台灣也正在研發新的治療方式。骨髓纖維化通常與多血症、血小板增多症和原發性骨髓纖維化有關。

張正雄解釋，脾臟在母胎發育時曾經是一個造血器官，當骨髓功能出問題時，它可能重新承擔起造血的功能，從而引起脾臟腫大。因此，骨髓纖維化患者可能出現腹部膨脹等臨床症狀。張正雄院長進一步補充，脾臟腫大會導致疲倦、食慾不振、體重減輕、皮膚發癢等常見症狀。

依據臨床經驗，骨髓纖維化初期並沒有太多明顯的症狀，但隨著骨髓持續形成血球，本來可以供應血液幹細胞的骨髓卻被纖維組織佔據。因此，骨髓變得沒有太多空間，使得造血幹細胞無法正常工作，造血功能逐漸減少，並引發身體的發炎症狀，使人感到不舒服。

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台灣彰濱秀傳醫院血液腫瘤科主治醫師吳敬炫分析骨髓纖維化，發炎症狀可能包括多汗、發燒、體重減輕。隨著造血功能的逐漸惡化，病人可能開始出現貧血和血小板減少，貧血可能導致呼吸困難，而血小板減少則容易引發出血情況。在後期，白血球也會隨之降低，使得病人的免疫力變弱。在臨床上，許多病人直到脾臟腫大後才就醫檢查，發現罹患骨髓纖維化。醫師提醒，骨髓纖維化可能進一步發展為急性血癌，因此病友絕不能自行停藥，應該聽從醫囑指示並定期追蹤，可提高存活率。

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