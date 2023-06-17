腰痛｜背痛位置看出隱藏疾病！換姿勢都不能緩解小心一種癌症潛伏

背痛的機制很複雜，常常主因都不在背部。



醫師指出，許多患者會把「轉移痛」當成是機械式背痛而就診，但實際上內臟發炎甚至是癌症，都有可能透過背痛來表現，當民眾出現無法治癒的背痛時，千萬不要輕忽，要趕快去追蹤檢查。

背痛位置看隱藏疾病（按圖 👇👇👇）

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醫教你從「背痛位置」看隱藏疾病

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄指出，門診中常出現有「轉移痛」的患者，例如以為是呼吸或咳嗽引起背痛，但實際上是支氣管炎或肺炎等疾病造成，因為神經匯聚在脊椎底部的神經叢，造成疼痛轉移到其他部位，或是無法分辨原本的疼痛位置，最終形成「轉移痛」，而背部就常是轉移痛的好發部位：

- 右上背痛：有可能是由肺炎、肺栓塞、支氣管炎引起。

- 右下背痛：腎盂腎炎、腎結石、胰臟炎、十二指腸潰瘍、肝炎、闌尾炎和子宮內膜異位等引起。

- 左上背痛：心臟病、心肌梗塞和主動脈剝離等原因引起。

- 左下背痛：腎盂腎炎、腎結石、胰臟炎、胰臟癌和子宮內膜異位引起。

- 中背痛：由椎間盤突出引起。

- 腰臀痛：由椎管狹窄、梨狀肌症候群和睪丸扭轉等病因引起。



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陳欣湄提醒民眾，胰臟癌造成的背痛和機械型背痛有顯著的差異，大部分的機械型背痛只要稍微換個姿勢，疼痛就會緩解，但胰臟癌因為腫瘤的關係，不管怎麼動疼痛都不會減緩，因此當民眾的背痛在換姿勢後都無法改變，最好盡快就醫。

「背痛」也是癌症警訊

台灣安南醫院副院長許秉毅表示，背痛是癌症的重要警訊，其中又以胰臟癌為風險最高的癌症。因為胰臟癌初期症狀不明顯，難以早期發現，甚至因為胰臟位置，還容易被誤診為胃出問題，一旦出現腹背疼痛、食慾不振、噁心嘔吐、體重減輕和腹瀉等較明顯症狀時，往往已進入中晚期。

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而且胰臟發炎會感到非常疼痛，也因為胰臟掌管血糖、蛋白質與脂肪的消化、代謝，所以當胰臟有發炎或是病變的狀況時，若民眾排尿及排便有出現變化，譬如有深茶色的尿液、灰白色糞便、排便時馬桶浮一層油等，都是胰臟出問題的警訊。

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