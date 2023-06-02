癌症｜化療後身體現不適噁心想吐！盤點6大常見不良反應這樣應對

化療的目的在於盡可能減少未被偵測到的癌細胞、降低術後復發機率與轉移風險，卻因好壞細胞通殺的副作用使得化療惡名昭彰。



化療後的身體會出現一些不良反應，而良好的營養攝取對癌友就更為重要，儲備充足體力能協助他們對抗壞細胞。

6大化療不良反應應對方式（按圖看清👇👇👇）

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化療期間應以均衡飲食為基礎，再依照化療引發的不良反應予以應對與調整。常見的不良反應可以分為6項：

1. 噁心嘔吐

- 在進食前漱口

- 少量多餐，細嚼慢嚥、每餐進食的時間，放慢至15分鐘以上

- 用餐時間將乾的食物跟濕的食物分開攝取

- 避免在進食時喝下太多的液體

- 避免太甜、油膩及重口味的食物

- 嘔吐後以漱口水漱口，防止噁心的感覺延續

- 進食前喝一口檸檬汁或含有酸味的果汁來促進食慾

- 如果有嚴重的嘔吐，記得要多補充水分



2. 口腔黏膜破損嚴重

- 避免高溫或冰冷的食物

- 避免辛辣、過酸、過鹹的食物，或太過堅硬的餅乾

- 避免含咖啡因以及含有酒精類的食物或是飲料

- 食用溫和、質地柔軟或味道清淡的食物

- 避免生食



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3. 白血球數量下降

- 選擇高蛋白食物（包括大豆類、魚肉、家禽、家畜、蛋類）

- 選擇多種顏色豐富的蔬菜、水果

- 不吃生食，如生魚片、半熟蛋等

- 水果必須清洗乾淨，儘量選擇去皮的水果



4. 腹瀉

- 避免過量攝取高纖維蔬果

- 急性期可以使用過濾的果汁、蔬菜汁來減少糞便體積

- 避免油膩、油炸或太甜的食物

- 暫時避免奶類及乳製品

- 嚴重者可以採取流質食物，如米湯、去油清肉湯、果汁以及茶等

- 注意水分及電解質的補充



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5. 便秘

- 包含湯在內，每天至少要攝取2400c.c.的水來幫助軟化糞便

- 增加膳食纖維食物，如糙米、燕麥、蔬菜類

- 可以補充果寡糖、益生菌、乳酪等有助於促進腸蠕動的食物



6. 味覺改變

- 避免苦味食物



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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