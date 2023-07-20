低血鉀｜內地男子為減肥每日只食一餐 竟致四肢無力緊急送院

很多人為了管理體重、減肥都會選擇節食，卻不知原來過度節食隨時會致命！內地就有一名男子就因為想減肥而選擇節食，一天只吃一餐，持續半年後效果顯著，成功減去15公斤，但某日卻發現自己四肢無力，身體癱瘓甚至自行起床求醫。家人經緊急將男子送醫，才發現他罹患「低血鉀症」。



據內媒報導，湖南省長沙市近日有一名30歲的男子，近日出現四肢無力的症狀，整個人癱軟在床上。原本以為只身體疲勞，只要睡一覺就會好轉，誰知第2天醒來後情況更差嚴重，甚至連自行起床做不到，家人只好趕緊將其送醫就診。

男子被送到長沙市第三醫院，急症醫生為他進行檢查，卻發現動脈血氣分析無法測出男子的血鉀指數，懷疑男子患上重度低鉀血症。將其轉至內分泌代謝科後進一步檢查顯示，男子不但已患上了嚴重的低鉀血症，靜脈血鉀濃度僅為1.72meq/L，連正常人的一半都不到。同時他亦出現低鈣、低鎂、低白蛋白血症等多項指標異常。

長沙市第三醫院、內分泌代謝科主任黃德斌解釋，血鉀的正常範圍是 3.5 至 5.5 meq/L；當血鉀濃度低於3.5毫meq/L時即可診斷為低鉀血症。一旦出現低鉀血症，就會有倦怠、反應遲鈍、四肢軟弱無力，嚴重時會出現軟癱、橫紋肌溶解，甚至呼吸肌麻痺、惡性心律失常、心跳呼吸驟停等危及生命情況。

在醫生進一步詢問之下，男子才坦言，身高172公分的他之前體重90公斤，由於自覺體型偏肥決定節食減肥，不僅每天只吃一餐，還很少吃肉類。另外，由於男子是船員，需要長期出海工作，而且船艙內的工作環境讓他很少能曬到太陽，亦不能經常吃到新鮮的蔬果。只是短短約半年的時間，男子減重至75公斤，體重下降了15公斤。

黃醫生表示，男子是由於過度節食，導致以重度低鉀為主要表現的電解質紊亂和營養失衡。經過口服及靜脈補鉀、恢復正常飲食，以加強營養等治療措施後，男子的血鉀經已逐漸恢復正常。黃醫生提醒，減重切忌操之過急。只靠節食難以達到減肥的作用，即使能減輕體重亦容易反彈，後續還會降低基礎代謝，導致營養不良，引發一系列疾病；減重的關鍵是提高基礎代謝，保證充足的蛋白質和微量營養素。

Life Young Health 壹森健康 - 基礎身體檢查（男女士適用）49項

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低血鉀常見症狀

1. 肌肉痙攣或抽搐，尤其是在手臂、腿部或腹部。

2. 肌肉無力或疲勞感。

3. 心律不整或心跳過緩。

4. 血壓降低。

5. 消化不良或便秘。

6. 頭暈、頭痛或暈厥感。

7. 呼吸急促或困難。



低血鉀４大成因

低血鉀（低血鉀）的原因有很多種，以下是一些常見的原因：

1. 鉀攝入不足：如果攝入的鉀含量不足，就會導致低血鉀。



2. 藥物使用：某些藥物，如類固醇、利尿劑、瀉藥等，可能會導致低血鉀。



3. 消化道問題：如果腸道有問題，如吸收不良、長期嘔吐、腹瀉等，也可能會導致低血鉀。



4. 疾病原因：如腎臟問題、肝臟疾病、飲酒過度、糖尿病等，也可能會導致低血鉀。



長者患低血鉀風險高 家人要多加注意！

雖然任何年齡層的人都有可能患上低血鉀，但隨著年齡增長長者的身體更容易出現腸胃道功能下降、藥物使用、腎臟疾病等問題，因此長者患低血鉀的風險比一般人更高。由於很多長者都未必能準確地講出來自己身體有何不適，所以家人平時應對家中長者的身體狀況多加留意。若身體出現毛病就應儘早進行檢查，以獲取醫生或專業人士的意見。

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