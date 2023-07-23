心臟病｜胃痛肩痛是心肌梗塞警號？這些症狀持續5分鐘以上要小心

台灣55歲演員張銘杰曾在拍戲時感覺胸痛，心跳忽快忽慢，全身冒冷汗，送醫檢查才知是心律不整，緊急安排電燒手術。



台灣博仁醫院副院長康志森指出，心肌梗塞發作前未必有胸痛、胸悶的典型症狀，高風險族群要注意身體的健康警訊。

血管堵塞症狀（按圖👇👇👇）

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「心肌梗塞」是心血管血流的「完全堵塞」，使得心臟失去血液、缺氧，人也就昏倒、猝死。而造成心臟血管的堵塞的原因有二，一是因為血栓，另一原因則是動脈的粥狀硬化，也就是血管內皮發炎、壞死後，纖維化的組織堵住血管。當心臟血管堵塞的前5~10分鐘，會有很明顯身體不對勁的感覺。

一般提到心肌梗塞，許多人會聯想到胸悶、胸痛，但其實那是「急性梗塞」發作，也就是血管中的斑塊突然剝落導致血栓時才會出現的症狀，有半數患者在心肌梗塞前根本沒有胸悶胸痛的症狀，反而可能在一個月前曾有胃痛、肩膀疼痛等症狀。

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這些症狀持續5分鐘以上 血管已經在堵塞

所以，如果出現下面這些症狀，而且持續5分鐘以上，表示血管正在慢慢堵塞，更需要特別注意才不會錯過警訊。

- 胸口正中心疼痛，或是不舒服；也有人會是上腹痛，像是胃痛的感覺。

- 手臂、左肩膀、左手肘、下巴、背部任何一個地方疼痛，或是不舒服（輻射性疼痛）

- 呼吸變得短促

- 噁心想吐

- 覺得頭昏腦脹，或是暈暈的、意識不清

- 冒冷汗

- 臉色變得蒼白



心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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噁心、心悸、腹痛、疲勞 非典型症狀易被忽略

心肌梗塞發作時最常見的症狀的確是胸痛，也可能出現呼吸急促、噁心嘔吐、下巴或頸部、背部疼痛等症狀，但女性患者往往是非典型症狀為主，可能會出現暈眩、消化不良、腹痛或疲勞等情形，甚至誤以為只是壓力大、情緒起伏引起，因而忽視未就醫。

台灣康志森醫師說明，女性若罹患心血管疾病，較常出現噁心、心悸、腹痛、疲勞等非典型症狀，而不是男性常見的胸痛，有些患者甚至以牙痛為表現，誤以為是牙周病。因此女性心血管疾病更容易被誤診，導致延遲治療及較高的死亡率。

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雖然醫界普遍認為，女性荷爾蒙對心血管健康具有保護效果，但女性在不同年齡，尤其停經後，急性心肌梗塞的發病率驟增。台灣曾統計，心肌梗塞患者從出現症狀到求診，平均時間是3小時38.5分鐘，但女性心肌梗塞患者則由於症狀不明顯，平均4小時8分鐘才就醫，整整晚了半小時，這可能延誤救治黃金時間，影響治療效果。

台灣康志森醫師提醒，如果本身有三高，或心血管疾病家族史，以及吸煙者、停經後的婦女，都要注意相關警訊，一旦出現臉色蒼白、呼吸急促、噁心、想吐等「肚臍以上」的不適症狀時，必須警覺！有可能是心肌梗塞的前兆。

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