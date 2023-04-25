性行為會增加心肌梗塞風險？心梗後在這時間內恢復性行為減死亡率

你是否聽說過，性行為會增加心肌梗塞的風險，類似「馬上風」之類，這是真的嗎？心肌梗塞之後患者什麼時候可以重啟性行為？聽聽心臟科醫師怎麼說。



性行為引起心肌梗塞，危險度很低

在性行為中，發生心肌梗塞的機率究竟有多少？台灣心臟內科醫師劉中平指出，根據研究顯示，性行為導致發生心肌梗塞的機會增加2.7倍，但因為實際性行為的時間並不長，所以如果每周進行1小時的性行為，可能會增加1年內心肌梗塞的機會約萬分之3，算是相當少的增加，所以目前醫師並不會建議一般人減少性行為。

有性行為就頭痛？（按圖👇👇👇）

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而且研究顯示，如果有運動習慣的人，性行為中間發生心肌梗塞的機會，會比不運動的人減少一半以上。 所以老生常談，多運動、維持健康的生活習慣，確定心臟健康良好，就可以開心做快樂的事。

心肌梗塞之後什麼時候可以重啟性行為？

另外，發生心肌梗塞之後，患者什麼時候可以重啟性行為？劉中平表示，美國心臟學會建議心肌梗塞之後的患者，如果沒有任何症狀，輕度運動沒有不舒服，可以在心肌梗塞的一個禮拜之後，恢復正常性行為。輕度運動包括騎腳踏車、快走、爬兩層樓梯，如果這些動作過關的話，性行為應該是可以輕鬆進行。

不過，如果心導管檢查發現仍然有殘餘病灶的話，建議先請醫師安排心臟壓力測試（運動心電圖或是心肌灌注掃描），確認心臟是否已經完全恢復；若是接受開心手術的患者，必須要等待8周後，胸部傷口恢復，再進行性行為。

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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研究：心梗後一個月內重啟性行為，減少長期死亡率

劉中平表示，目前醫界認為性行為相當於中度以上的運動，在心臟病患的復健研究顯示，心肌梗塞一個禮拜之後開始進行復健運動是非常安全的，因此目前也認為性行為是可以進行的。經過醫師評估心臟穩定的病人，沒有胸口悶痛、呼吸喘、或是心跳快的情況，就可以從事性行為。

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劉中平補充，很多患者會擔心重啟性行為有危險，不過經過多年的研究顯示，在心肌梗塞後一個月內重新開始性行為，可以顯著減少患者的長期死亡率。

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