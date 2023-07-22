心血管健康｜年紀大血管老化毛病多？3方法保養血管遠離動脈硬化

保養血管是件重要的事情，因為血管用久了會老化、變硬、彈性差。營養師指出，保養血管有幾個重點，多吃好油，維持清淡飲食，多吃蔬果，多攝取優質蛋白質等，千萬別等老了再來保養，健康生活要從現在做起。



保養血管要趁早

台灣營養師廖欣儀指出，年紀大後身體代謝變差，慢性疾病也將跟著來，若是血壓、血糖控制不好，偶爾勞累一點或熬個夜，血壓就上升，多吃點甜食血糖就升高。而血管就像水管一樣，使用久了就會老化、變硬、彈性差，這時許多隱憂也將浮現，這時保養血管就十分重要。

3方法遠離動脈硬化風險（按圖看清👇👇👇）

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不是不吃油 是要吃「好油」

廖欣儀表示，保養血管的第一步就是要「吃油」。因為有些油脂中的維他命E是優秀的抗氧化劑，能減少自由基傷害到血管壁。可以攝取Omega-3不飽和脂肪酸，例如多吃堅果、魚油、亞麻仁油等。同時，要少吃飽和脂肪酸與反式脂肪酸，如動物油、動物皮、人造牛油或奶精。

清淡飲食 多吃蔬果

廖欣儀提到，保持清淡飲食，多吃蔬菜水果也是很好的保養方式，少鹽的飲食有助控制血壓，而蔬果中的鉀，是天然降壓藥，可以幫助身體排出過多的鈉離子，膳食纖維對保養血管也有正向作用，而蔬果中的植化素與纖維素，具有抗氧化的作用，能保護血管壁健康。

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攝取優質蛋白質

廖欣儀建議，民眾也可以多攝取優質蛋白質，因為蛋白質能提供合成膠原蛋白的胺基酸，而膠原蛋白是構成血管彈性的成分。如黃豆、豆腐、豆漿都是優質的植物性蛋白質，而白肉如雞肉、海鮮則是屬於較低脂的動物性蛋白質。

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