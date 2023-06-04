心肌梗塞｜牙齒痛竟是心臟異常警號？疼痛感強烈現2情況快就醫

台灣已故藝人艾成的弟弟因突發心肌梗塞，剛過40歲就猝逝，據媒體報導，艾成的弟弟在心肌梗塞發作前，曾出現牙齒不適問題。



牙醫表示，這其實是典型「心源性牙痛」徵兆，呼籲平時務必要多加留意身體狀況，尤其口腔突如其來的疼痛，通常都跟全身系統性問題脫不了關係。

如何發現心源性牙痛？

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台灣牙醫師范綱信表示，有2種情況可幫助自我覺察心源性牙痛，一旦有這2種情況，除了可以先尋求牙醫師協助評估，也建議進行全身健康檢查，持續追蹤各種身體指數。

1. 牙痛狀況突發，且疼痛感強烈

臨床口腔疾病通常都有一定的進程，齲齒、牙周病初期不會有明顯的不適，但隨著細菌持續侵蝕，患者的不適感會從輕微到嚴重，若出現「異常且強烈的牙痛」，就要留意是否是心臟異常的警訊。

2. 沒有顯著的疼痛位置

若口腔不適純屬牙科疾病，通常會有一定的範圍和位置，例如單顆牙齲齒，患者會在咀嚼時感覺單顆牙齒痠痛、敏感性牙齒則會在刺激性食物入口時，感覺牙齒酸軟。而如果你是口腔很痛、卻無法具體描述狀況，就有可能是神經系統傳導，將疼痛感轉移到口腔內造成的，少數患者也會出現整體口腔不舒服，伴隨著併發疼痛，例如：口肌群痠痛、三叉神經痛、頭痛等，這都需要特別留意，很可能致病源並非來自口腔問題。

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范綱信提醒，要多觀察牙齒的情形，也要對心源性牙痛有所警覺，才能避免遺憾發生。

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