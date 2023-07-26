刮痧助緩解肩頸僵硬中暑症狀？4型態揭身體狀況出痧多未必比較好

炎炎夏日喝冰飲頻率大增，或是頻繁進出室內外溫差大的環境易出現昏沉、困倦、肩頸僵硬、頭暈目眩等中暑症狀，不少人會透過刮痧來減輕症狀，但究竟該怎麼刮才有效？有哪些注意事項？以及不同顏色的痧與瘀點代表意義為何？中醫師一次告訴你。



根據《ETtoday健康雲》報導，台灣雲鼎中醫院長陳玫汝醫師指出，刮痧器具因會直接接觸皮膚，因此一般可使用表面光滑、不會損傷皮膚為主的牛角、瓷器、木製的刮痧板，若要使用湯匙則以陶瓷類為佳，不鏽鋼材質銳利容易刮傷皮膚。刮痧前則需在皮膚塗上油脂類介質，例如凡士林、推拿膏，一方面能減少刮痧的阻力，也能保護皮膚不受損害。

▼究竟刮痧是否愈痛愈好？哪些人不適合刮痧呢？（按圖了解👇👇👇）

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刮痧該從何處下手？陳玫汝說明，最好依據「經絡循行」的路徑，由上往下、由內往外刮，頭頸背部亦是刮痧最常採取的部位，因該處通過督脈及手足太陽經，經絡疏通能有效放鬆肩頸的緊繃感，能提神醒腦解昏沉，達到改善睡眠的效果。

陳玫汝提醒，刮痧時以45度角或90度角接觸皮膚，輕輕刮拭，一旦經絡有瘀滯，刮痧過程中就會「出痧」，若是出痧鮮紅，代表熱症居多；出痧帶有紫色瘀點，則表示氣血瘀滯在裡，患者平時表現多為痛症；呈現點狀散落則症狀較輕；若呈現片狀、條狀或塊狀症狀則較重。

▼不同的出痧顏色，其實代表身體內有不同問題。（按圖了解👇👇👇）

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有些人以為「出痧愈多愈有效」？陳玫汝解釋，實則不然，出痧雖暫時使經絡通暢、減輕不適感，但對於氣血不足者而言，出痧過多容易產生極度倦怠感。而她也建議，刮痧不宜太頻繁，需依照不同氣血水平的程度及恢復速度以決定刮痧頻率，一般要等到前一次出痧完全退後，再考慮下一次的操作，通常會在2～3天恢復，若恢復期長達1～2週，就不宜太常刮痧，而是需有足夠休息與充足睡眠。

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陳玫汝呼籲，刮痧過後應補充適量水分，避免劇烈運動或飲食過度，因身體正處於「去瘀生新」的過程，基本上相對耗能。若有充足休息，修復速度會較快，氣血循環也能更加順暢。她也強調，刮痧僅提供紓緩衛教，若持續不適建議仍須至醫療院所諮詢合格中醫師。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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