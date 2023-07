吞嚥困難｜7旬婦受困擾3年　言語治療、針灸沒用　脊醫終找出原因

編按:以下內容節錄自《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》,且看香港註冊脊醫吳霈慈醫生如何講解脊骨神經系統的健康與懷孕機會的關係。



患者小檔案

年齡:70歲

性別:女

職業:退休

病徵:頸部僵硬和吞嚥困難

確診:頸椎病兼有垂直寰樞關節錯位



頸部僵硬 連流質食物也難以吞下

患者是一名70歲的婆婆,大約三年前開始有吞嚥問題,最初吞嚥固體食物十分困難,而在去年開始,甚至連流質食物和水分,也覺得難以吞下,會有窒息的感覺。婆婆的病歷和神經科體檢都無異常,也沒有經歷過重大創傷。耳鼻喉科醫生曾為婆婆進行光纖內視鏡吞嚥檢查(FEES),結果顯示,婆婆的咽部吞嚥功能較弱,但沒有發現咽部結構異常。她之後一直接受言語治療和針灸,但似乎並沒有太大幫助。隨後,婆婆因頸部僵硬和吞嚥困難的情況到脊醫診所求診。

經過一系列的檢查後,發現婆婆的頸椎、胸椎及其附近肌肉問題如下:

.脊醫發現她的頸椎活動範圍嚴重受限;

.脊椎觸診顯示,不少頸椎和胸椎椎骨節段活動幅度變低,上斜方肌、斜角肌和頸椎兩旁肌肉都非常僵硬;

.X光片顯示,第一和第二節頸椎有垂直半脫位、第二和第三節頸椎之間關節僵硬、頸椎骨刺特別是在第四至第六節頸椎位置、第三節頸椎椎前軟組織空間變窄,及頸椎多個節段未有垂直對齊;

.最後她被診斷為頸椎病,兼有垂直寰樞關節錯位。



頸部僵硬和吞嚥問題 治療首週已得到解決

最初脊醫為婆婆安排的治療,包括穩定頸椎錯位並恢復關節活動度,重點在脊骨矯正,和透過收下巴、肩膊旋轉及頸部等長運動等來加強肌肉鍛鍊。在第一週針對頸椎治療後,婆婆頸部僵硬和吞嚥問題已得到解決。治療結束後再為婆婆照X光片檢查,頸椎形態參數得到改善,頸椎節段都較之前對齊。在六個月後的跟進電話中,婆婆已沒有吞嚥困難的症狀,並且能夠正常飲食且無窒息感。

頸源性吞嚥困難通常與C2至C4頸椎有關

吞嚥困難常見於老年人,約15%的老年人口因吞嚥機制退化而出現吞嚥困難。吞嚥困難十分需要關注,因為除了影響生活質素外,亦有機會因吸入性肺炎、脫水和營養不良導致死亡。

頸椎相關的疾病,可能導致與吞嚥有關的困難,一般都會診斷為頸源性吞嚥困難(Cervicogenic Dysphagia,簡稱CGD)。在大多數情況下,第二至第四節頸椎是主要引起頸源性吞嚥困難的部位,因咽後間隙和相鄰的咽縮肌鄰近第二至第四節頸椎位置。至於頸源性吞嚥困難的誘發因素,包括高齡、身材矮小和脊椎異常。

可能會導致吞嚥困難的頸椎疾病,包括頸椎生理弧度變化、小關節功能障礙、退化(如前部骨刺、椎間盤突出及骨關節炎)、風濕性疾病、廣泛性特發骨質增生症、損傷、頸椎手術、先天性畸形和腫瘤等。鑑於頸椎非常靠近口咽和食道,任何結構和功能方面的變化,都有機會對吞嚥造成不利影響。無論是食道受壓,又或因會厭傾斜、食道旁出現炎症和食道括約肌痙攣而造成喉部入口受阻,均有機會干擾正常吞嚥的過程。

C1和C2頸椎垂直錯位 可能會導致吞嚥困難

另外,第一和第二節頸椎的垂直錯位,也與吞嚥困難有關,歸因於齒狀突對腦幹的向上壓縮,引起吞嚥機制的干擾。吞嚥是一個複雜的感知運動功能,由腦幹(延髓),以及咽部和食道的反射作用控制,因此腦幹壓力可能導致食道狹窄、會厭閉合不完全和吞嚥問題。頭部前傾姿勢,亦令上食道過度伸展,吞嚥也變得不太順利。

鑑於頸源性吞嚥困難由頸椎疾病或體位畸形引起,因此對頸源性吞嚥困難的治療應更多地集中在頸椎問題。脊骨矯正和頸部肌肉強化,以減輕腦幹壓迫,穩定關節錯位,伸展痙攣肌肉並改善關節僵硬,對治療頸源性吞嚥困難有很好的效果。

懶人包:頸部肌肉鍛鍊 紓緩頸部僵硬和吞嚥問題

收下巴頭部向後移,同時將胸向前移,而不是單純做出低頭動作。通過收下巴動作,促進深頸屈肌和整體控制頸椎神經的活動。

肩膊旋轉訓練肩部、肩胛骨和上背部的活動能力。

等長運動手掌置於額頭,頭向前推,手向後頂,力量相互抗衡,令頭部保持正中位置,以增強目標肌肉。

吳潞樺,脊骨神經科醫生(紅出版集團授權使用)

吳潞樺,脊骨神經科醫生,紐西蘭脊骨神經科醫學學士、香港註冊脊醫。



書名:《脊醫的護脊指南——從護脊入手終結痛症》

作者:香港執業脊醫協會

香港執業脊醫協會創立於2000年1月,旨在香港推廣脊骨神經科服務。時至今日,香港執業脊醫協會已經發展成為全香港最大的脊醫業專業團體。絕大多數的會員,都是全職在香港執業的脊醫,為大眾提供專業脊醫醫療服務。



