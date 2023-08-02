主動脈瘤｜５旬男子腹部如心臟跳動 求醫才知身患９厘米動脈瘤

主動脈瘤猶隱藏在身體內的計時炸彈，一旦爆發後果可能是失去性命！台灣就有一名50多歲的男子，因腹部出現莫名跳動，於是就醫接受檢查，竟驗出了一顆約９cm大小的腹主動脈瘤。在等候醫生處理時，動脈瘤竟無預警破掉，男子隨即發出一聲慘叫，醫生連忙將其送入手術室進行輸血，可惜仍然是迴天無力。



新光醫院家醫科醫師柳朋馳在台灣健康節目《健康2.0》中分享個案指，曾有一名50多歲的男病患到急症室求診，男子表示其實自己並無不適，惟家人發現他肚子會像心臟一樣跳動，求診當日跳動就更加明顯，於是決定就醫接受檢查。

醫生為該名病患安排做電腦斷層掃描檢查，發現對方腹部長有一個達8至9厘米大的主動脈瘤，同時，血壓更達200之高。情況十分危險，醫護人員聯絡心臟外科醫生，打算馬上為病人動手術。豈料，病人突然發出一聲慘叫，動脈瘤亦隨之爆開，病人血壓也當場量測不到。即使醫生連忙將其送入手術室進行輸血，可惜仍然是迴天無力。

節目同場嘉賓、新光醫院家庭醫學科醫生柳朋馳解釋，其實人體全身上下都可能會出現動脈瘤，一般主動脈擴大超過即屬於動脈瘤，若超過5厘米就有需要進行手術切除。他指，一般生成動脈瘤包括年齡、三高問題及不良嗜好（抽煙或酗酒）等，而主動脈瘤的致死原因除了破裂外，在生成的過程中還有機會造成的主動脈剝離，導致影響器官的灌流量。

柳醫生指，若肚子突然出現劇痛，甚至出現休克，很大機會是由主動脈瘤造成，「一旦破裂造成出血，致死率高達50%以上。」他又提醒，若本身是高齡人士或身患三高，就要多留意自己有否相關症狀，以防患上主動脈瘤相關問題。

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？（按圖睇清）👇

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主動脈瘤成因知多啲！

根據香港血管中心資料，動脈瘤是一種退化病，當動脈血管的血管壁因為退化的原因變得薄弱，動脈腔內的血壓就會使血管膨漲起來，同時令血管壁變薄，演變成動脈瘤。以下是主動脈瘤的成因：

1. 動脈粥樣硬化



動脈粥樣硬化是主動脈瘤最常見的成因之一。動脈粥樣硬化是由於動脈壁中的膽固醇和其他物質積聚形成的，會使得動脈壁變厚和堅硬，進而使得動脈壁出現破裂或者擴張的情況。

2. 吸煙



吸煙會使得動脈壁變得脆弱，容易出現損傷和擴張，進而導致主動脈瘤的發生。

3. 高血壓



長期高血壓會使得動脈壁受到損傷，進而導致主動脈瘤的產生。

4. 遺傳因素



主動脈瘤可能與某些遺傳基因突變有關。如果您的家族中有人曾經患有主動脈瘤，那麼您患主動脈瘤的風險可能會增加。

5. 其他因素



其他因素，如年齡、性別、肥胖、高血脂、糖尿病等，也可能與主動脈瘤的發生有關。

主動脈瘤５大症狀

值得留意的是，早期的血管瘤是没有任何症狀的，大部分病例被發現是因為在檢查時醫生觸覺到有搏動的腹部腫塊或患者在進行腹部超聲波或電腦掃瞄時偶然發現的。而隨著病情的發展，患者可能會出現以下症狀：

1. 胸痛或背痛



這是最常見的症狀之一，可能是由於主動脈瘤擴大壓迫周圍組織或破裂後血液流入周圍組織所引起的。

2. 呼吸困難或喉嚨緊迫感



當主動脈瘤壓迫或擴大時，可能會壓迫氣管或食管，導致呼吸困難或喉嚨緊迫感。

3. 聲音嘶啞



當主動脈瘤壓迫或擴大時，可能會壓迫喉部神經，導致聲音嘶啞。

4. 心悸或心律不整



當主動脈瘤破裂或擴大時，可能會對心臟造成影響，導致心悸或心律不整等症狀。

5. 暈厥或失去意識



當主動脈瘤破裂或擴大時，可能會導致大量失血或休克等情況，進而引起暈厥或失去意識。

預防主動脈瘤日常留意５點

以下是一些預防主動脈瘤的方法：

1. 控制高血壓



長期高血壓會使得動脈壁受到損傷，進而導致主動脈瘤的產生。因此，患有高血壓的人應該定期測量血壓，按照醫生的建議進行治療和控制。

2. 戒煙



吸煙會使得動脈壁變得脆弱，容易出現損傷和擴張，進而導致主動脈瘤的發生。因此，戒煙是預防主動脈瘤的重要措施之一。

3. 控制血脂



高膽固醇和高脂肪飲食會增加主動脈壁的損傷和擴張的風險。因此，應該控制膽固醇和脂肪攝入量，保持健康的飲食習慣。

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4. 適當運動



適當的運動可以幫助控制體重、降低血壓、降低血脂，進而減少主動脈瘤的風險。但是，運動應該在醫生的建議下進行，避免過度疲勞或受傷。

5. 定期健康檢查



定期進行健康檢查可以及早發現和治療主動脈瘤，減少其對身體造成的傷害。