健康食品｜醫學雜誌研究發現肉桂有助改善風濕 4類人要小心服用

肉桂擁有獨特的香味和味道，這令很多人都聞之生厭，但在了解到它的營養價值後，你或者會願意給肉桂一個機會。



肉桂是什麼？

肉桂是一種香料，樟屬喬木內層樹皮被剝離後，經過晾曬後可以捲成小片或捲曲的形狀，這就成為平日見到的肉桂。過往，肉桂一直被認為有助減低患阿茲海默症的風險、控制血糖及預防心血管疾病等功效。近日，更有研究指出肉桂能改善風濕疾病。

研究發現：肉桂有助改善風濕疾病

早前，美國約翰霍普金斯大學醫院的Emily Molina醫生在醫學雜誌《The Rheumatologist》上刊登了對風濕疾病營養保健品的討論，其中就提及到肉桂在有助降血糖、改善風濕疾病方面的功效。

Emily Molina醫生指，在一個隨機、雙盲、有對照組的標準臨床實驗中，共有36位患有類風濕性關節炎的女病人參與，研究人員將受試者分為兩組。按組別而定，她們每天需服用兩次1克的肉桂或安慰劑，實驗持續8週。結果發現，服用肉桂的受試者，關節疼痛和腫脹的數量以及紅細胞沉降率 (ESR) 顯著減少。

而在另外一項實驗中，研究人員利用以老鼠為模型的發炎性關節炎中，更發現肉桂​​中的生物活性成份能有效減少掌趾腫脹，更可抑制包括腫瘤壞死因子、白血球中的介白素及前列腺素等發炎物質。

但Emily Molina醫生又提醒，肉桂含有名為香豆素的毒素，人體每日耐受攝入量為0.1 mg/kg，超過可能有副作用。因建議每日攝取量最好不應該維持在3克以下。

肉桂的營養功效

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1. 抗氧化



肉桂富含抗氧化劑，如多酚類化合物，可以幫助抵抗自由基對身體細胞的損害，減少氧化應激。

2. 抗發炎



肉桂含有一種叫做肉桂醇的活性成份，具有抗炎作用，可以幫助減輕炎症反應和相關疾病。

3. 調節血糖



肉桂被認為具有調節血糖的潛力，可以幫助提高胰島素的敏感性，促進葡萄糖的代謝，從而降低血糖水平。

4. 改善膽固醇



研究表明，肉桂可能有助於降低總膽固醇和低密度脂蛋白（壞膽固醇）水平，同時提高高密度脂蛋白（好膽固醇）水平，有益於心血管健康。

5. 抗血栓



肉桂中的營養成份具有防止血小板凝聚和血栓形成的作用，有助於預防心血管疾病。

6. 改善胃腸道功能



肉桂能刺激腸胃蠕動並促進食慾，還能抑制幽門螺旋桿菌的分泌物，緩解胃炎的發生。

４類人士要小心服用！

雖然肉桂在一般情況下是安全的，但以下情況的人士可能不適合大量食用肉桂，或應該控制其攝入量：

1. 孕婦和哺乳期婦女



孕婦食用肉桂後容易消耗腸道水分，使胃腸分泌減少造成腸道乾燥及便秘。便秘會令孕婦用力解便，使腹壓增加及壓迫子宮內的胎兒，易造成胎動不安或早產等後果。哺乳中女士都不宜食用肉桂，因為肉桂影響產婦乳汁分泌，使乳汁分泌減少。

2. 凝血問題



肉桂具有抗血栓的潛力，這可能對那些已經患有凝血問題或正在服用抗凝藥物的人不利。過量攝入肉桂可能會增加出血風險。

3. 肝臟問題



肉桂含有香豆素，在高劑量下可能對肝臟產生負面影響。

4. 藥物相互作用



肉桂可能與某些藥物發生相互作用，影響其效果或增加副作用的風險。如果你正在服用任何藥物（特別是抗凝藥物、降血糖藥物、免疫抑製劑等），最好在使用肉桂或其補充劑之前諮詢醫生的建議。

若你有任何健康問題或正在接受藥物治療，最好在服用肉桂或其補充劑之前諮詢醫生或專業人士的意見，以確定是否適合你的情況以及適當的攝入量。

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（參考資料：The Rheumatologist）