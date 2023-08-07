血便｜糞便出血不一定是大腸癌！醫生揭常見4個原因或與感染有關

有些人習慣觀察自己排便狀況，了解自身健康狀態，若發現「糞便出血」許多人都會直接聯想是不是出現大腸癌。



台灣書田診所肝膽腸胃科醫師康本初表示：「不管肉眼看見或是檢驗發現的，都代表著消化道或是肛門有出血的情形，其實最常見誘發出血的原因其實是『憩室出血 』」。

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從血便顏色推敲哪邊出血

「血便」是一個常見的症狀，可從大便「顏色」簡單推估出血位置：

- 血便的顏色偏深像黑色：出血點在「上消化道」

- 血便的顏色偏紅色：出血點在「下消化道」

- 血便的顏色鮮紅色：出血點在「肛門」



另外，有時是跟飲食有關，像是吃了紅菜頭、紅肉的火龍果等，可能會出現紅色的大便；有些藥物或是含動物血的食物，會讓大便呈現偏黑色，在排除了藥物、飲食的因素後，出現血便千萬別輕忽。

肉眼可見的血便原因「憩室出血 」最常見

康本初表示：「大多數的血便是由大腸直腸肛門的疾病所導致的，其中大腸的問題需要完整的大腸鏡檢查才能發現。」若是以肉眼看到的血便，最常見的原因如下：

1. 憩室出血

2. 發炎潰瘍出血

3. 瘜肉腫瘤出血

4. 血管異常增生



憩室出血佔下消化出血原因的30-50%，大部分的憩室出血都發生在右側的大腸，通常跟患者年紀很大、長期便秘有關；而發炎潰瘍出血則佔下消化出血30%，通常跟感染、自體免疫、放射治療、發炎出血有關。

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血管異常增生是什麼？易好發在腎臟病族群

下消化出血原因發生機率最低的其實是「血管異常增生」，康本初說：「發生率小於10%，通常是因為黏膜下小血管可能會擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，倘有『慢性腎病』會讓血管異常增生提早發生。」

現在糞便出血並非透過肉眼看到，而是利用糞便潛血才發現，康本初提到：「通常糞便潛血的原因則是『瘜肉腫瘤出血』最常見，主要是瘜肉流的血較少，未必能從外觀上看到。」上述常見的四種糞便出血原因，除了腫瘤以外其餘都有機會藉由大腸鏡等方式立即治療、減緩出血的問題。

若出血的原因是大腸的血管異常增生，最快的治療方式便是內視鏡止血，內視鏡止血的工具包括氬氣電漿凝固術、止血夾、止血針等等，內視鏡治療不成功可能會需要血管攝影栓塞甚至手術止血。

唯獨要注意的是，高風險族群即使成功治療血管異常增生後，仍有可能再復發，有可能會在大腸其他段出現出血點，同樣需要得再試進行大腸鏡檢查。

預防大腸癌貼士：（按圖👇👇👇）

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康本初近期才收到一起血管異常增生個案，台灣60多歲許小姐，有高血壓及糖尿病，因為慢性腎病定期洗腎多年，最近一個月有間歇性的血便，大便顏色類似葡萄酒深紅色，透過大腸鏡檢查時發現在下行結腸有一個持續流血的出血點，雖然傷口小，但是時間一長，出血的量也不少，抽血檢驗血紅素剩下7g/dL。

看不見的血便也要當心！除了明顯可見的血便外，近來民眾對糞便潛血檢查接受度也有提高，台灣國健署也有補助50-74歲民眾每2年做一次糞便潛血檢查，確認大便中是否有肉眼看不到的血液，康本初提醒，有血便問題者倘能儘速接受大腸鏡檢查，大腸的問題便能愈早發覺，治療成功的機會愈大。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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