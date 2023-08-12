乳癌｜3情況增乳癌風險最高達4倍！控制體重有助穩定女性荷爾蒙？

女性荷爾蒙與乳癌一直是許多人醫療界所關注的，而乳癌近幾年更是榮登世界癌症之冠。



根據台灣衛福部統計，台灣2019年癌症登記年報資料顯示，就有診斷乳癌個案為14,856人，是婦女癌症發生率第一位，代表台灣每36分鐘有1名女性罹患乳癌，而罹患乳癌不僅與家族遺傳史有關，更與女性青春期、荷爾蒙異常分泌、乳腺疾病存在密切關聯。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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根據台灣《ETtoday新聞網》報導，台灣乳房重建協會理事長鄭明輝在《乳癌奇蹟治癒：乳房再造權威鄭明輝乳癌完全康復指引》書籍中指出，從女性青春期開始，乳房就會受到雌激素、黃體素兩種荷爾蒙的刺激發育，而這兩種激素分別與乳管上皮細胞與小葉組織的增生有關，黃體素指數若過低，就會容易引起經痛、肌瘤或子宮內膜異位症，因此，如果這些症狀持續很長一段時間的話，建議趕緊就醫檢查，可能需做骨盆超聲波或切片，確認子宮內膜是否有增厚、細胞異常生長、子宮內膜癌前病變等問題。

鄭明輝也指出，以下「3情況」也會增加乳癌風險：

1. 雌激素分泌異常：

雌激素若分泌異常，就會容易形成乳腺腫塊或促進乳癌的發展，分泌愈旺盛，乳癌細胞就生長得愈快速，風險也會隨之增加。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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2. 經期早發與晚停：

女性初經12歲以前開始，並在55歲以後才停經，長時間補充女性荷爾蒙食品或藥物，或者是停經後肥胖者，罹患乳癌的機率較高。

3. 晚生育或無生育、無哺乳：

女性在30歲之後才生第1胎，或者是沒有生育過、沒有哺乳過的婦女，因為一直維持每個月都有月經的荷爾蒙波動，罹患乳癌的風險可能會提高2〜4倍。

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另外，鄭明輝還指出，有研究發現，哺餵母乳能延後女性月經與排卵時間達6個月以上，或是更年期停經後女性荷爾蒙分泌會減少或停止，這2種情況也有助於減少乳癌發生。另外，脂肪細胞刺激身體產生較多的雌激素，因此若上述情況的女性再加上身材肥胖，罹患乳癌的風險將更高，因此，體重的控制對穩定女性荷爾蒙非常重要。

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