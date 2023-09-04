骨質疏鬆｜臉上越多皺紋骨質密度越低！3個方法在家檢查骨鬆狀況

鬆鬆垮垮的皺紋，跟硬硬的骨頭有關？有外國研究發現，皺紋越多的人，骨頭越差，可能與「骨質疏鬆」有關聯，建議到醫院做進一步檢查。



外觀越年輕的人 骨密度越高

美國耶魯大學2011年在調查女性荷爾蒙與停經症狀的研究中，發現了骨質疏鬆與臉上的皺紋有些關聯；這兩年荷蘭也發表了一篇研究，發現外觀越年輕的人骨質密度也會越高。

其中的道理，在於皮膚跟骨頭中都存在有大量第一型膠原蛋白，當身體因為老化、壓力大、代謝不良而影響膠原蛋白生成時，表現在外表上就是皺紋增加，表現在身體裏面就是骨質密度下降。

現代越來越多人的工作型態以坐辦公室為主，久坐、少運動，長期下來衍生出了許多問題，最常見「三高」問題，也就是高血壓、高血糖、高血脂，實際上還忽略了一個隱形殺手「骨質疏鬆」。

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髖部骨折 一年內死亡率2成

骨質疏鬆的問題很重要，卻常被大家忽略，得到骨質疏鬆，大部分的人直覺反應是補鈣就好。實際上，一旦有了骨質疏鬆就容易發生骨折，如果沒有好好處理，以常見的髖部骨折來說，一年內的死亡率兩成，五年內死亡率高達五成，比許多癌症的死亡率高，不可不慎。

骨質密度就像氧氣，平常沒有感覺，只有在需要的時候才會發現它的重要性。門診常有病人問：「腰痠背痛、膝蓋痠痛、走不久，是不是骨質不好？」其實這些跟骨質密度的關聯性不大，要知道骨質密度最好的方法，還是到醫院以精密的儀器測量最準。

平常在家有3件事可以初步觀察是否有骨鬆：

1.身高較年輕時減少3厘米以上。

2.背靠牆面時頭無法貼緊牆面距離3厘米以上。

3.體重過輕，BMI<18.5。



如果發現有以上幾個問題，建議到醫院做進一步檢查。日常生活中一定要做好保養，才能夠避免骨質疏鬆發生，活得更加精彩。

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