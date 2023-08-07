肌肉流失｜吃飯易哽親當心為肌少症！若患骨質疏鬆得病風險更高

肌少症被視為老年失能的元兇，不但會造成肌力肌力下降、行動不便，甚至可能導致步態不穩、容易跌倒，陷入臥床危機。醫生提醒，肌少症的影響不只有四肢的骨骼肌肌肉，事實上也會同時影響到控制吞嚥動作的肌肉群，產生吞嚥障礙，並引發營養不良，讓「肌少症」肌肉質量不足的狀況更惡化，形成恐怖的「惡性循環」。



臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主任楊蕙黛醫生指出，隨着年齡增長或糖尿病等慢性疾病，可能導致肌肉質量的減少，發生「肌少症」。多數肌少症患者會出現體重下降、腿圍變細的情形，但也有些人體重、腿圍沒掉，卻仍有肌少症；這是因為雖然肌肉萎縮，取而代之的則是脂肪組織堆積，因而形成所謂的「肌少性肥胖」。

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簡單的檢測方法，是將雙手食指與拇指合併，來測量小腿最粗的地方，如果合不起來，表示肌肉量足夠，若稍微可以圈起來或圈起來有多餘縫隙，恐怕就有肌少症的危機。

另外，也可以利用走路來檢測自己有沒有罹患肌少症的風險：

．15秒走完馬路4線道

．1秒大於1公尺

．10分鐘走1000步

．2分鐘走完200公尺國小操場1圈

．不靠支撐12秒內站立、坐下5次



事實上，肌少症並非老年人的專利，40歲以後肌肉會以每10年減少8％的速度減少，也就是每年幾乎流失1％，如果有其他疾病會流失得更快，所以中年過後就要留心預防。

而且肌少症也不僅僅影響四肢骨骼肌肌肉，其對吞嚥動作的肌肉群影響亦不可小覷。楊蕙黛解釋，由於這些肌群的質量減少，沒有足夠的肌力來完成有效咀嚼和運送等等吞嚥動作，便會產生吞嚥障礙，稱為「肌少症吞嚥困難」。而這樣的吞嚥困難，後續引發的營養不良，又會惡化了「肌少症」肌肉質量不足的狀況，形成一個惡性循環。

楊蕙黛說，在65歲以上年長的族群中，「肌少症吞嚥困難」的發生其實並不少見；除了吞嚥困難或嗆咳的症狀，嚴重時也可能會有聲音沙啞的現象。

對於「肌少症吞嚥困難」的處理，可藉由肢體的物理與職能治療，以及個別的吞嚥復健訓練，增進四肢骨骼肌以及吞嚥肌群的肌耐力與協調性，強化吞嚥技巧，並視情況調整進食食物的質地，給予足夠的營養補充，也可以改善吞嚥進食的能力，避免落入上述「肌少症」的惡性循環之中。

值得注意的是，醫學研究發現，已知有「骨質疏鬆」的患者，同時也有「肌少症」的比例比一般人更高，且「骨質疏鬆」與「肌少症」有協同以及共病之關係。假使有四肢瘦削或無力等疑似肌少症，或者合併有吞嚥困難的情況，建議可以到醫院進行相關的評估檢測，若確認診斷便可盡早進行復健治療。

楊蕙黛說，無論是「肌少症」或「肌少症吞嚥困難」，只要在復健治療後獲得不錯的進步；配合適當營養補充，包括足夠的蛋白質、鈣質、與維他命D，在經過持續運動復健治療後，多數都能有意義的增強肌力及生活功能。讓進入熟年後，依然能過着有品質的「肌」智生活。

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