綠豆沙｜40歲男子吃綠豆沙隔天腦中風！消暑沒注意3件事隨時送命

一名40多歲的中年男子，在大汗淋漓下想喝綠豆湯消消暑，未料卻在隔日出現口齒不清，走路歪斜的狀況，緊急就醫才發現是「腦梗塞」，也就是俗稱的中風，為甚麼會這樣呢？綠豆湯不是消暑聖品嗎？對此，有醫生解答關鍵原因。



根據《新浪網》報道，早前有一名40多歲的男業務員，在結束一整天的拜訪行程後，返家時全身大汗淋漓，因此從雪櫃拿出了早上煮好的冰鎮綠豆湯，想來一碗消暑解渴；卻在吃完沒多久便開始頻跑廁所，更持續腹瀉，工作一整天的疲憊加上腹瀉嚴重，虛弱的他洗完澡後便上床睡覺。

未料到，這名男子在隔天起床後出現左側手腳僵硬、走路不穩、講話口齒不清的狀況，被家人緊急送醫檢查才發現是「腦梗塞」（俗稱「中風」），所幸及時送醫，仍有機會溶解血栓。

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據悉，該男子本身就有高血壓病史，且有10多年煙癮。談起這則案例，台灣博仁醫院副院長康志森在健康節目《健康2.0》上指他犯了3大錯誤。

首先，大量流汗除了水分流失外，鹽分、電解質也連帶喪失不少，此時的脫水程度超乎想像；康志森強調，很多人以為補水就夠了，但事實上是不足的，因為仍嚴重缺乏電解質。

「遇過許多患者在炎熱的天氣到醫院看診，10個有9個都出現血壓太低，原因就來自流汗只補水，沒有補充電解質，鉀、鈉、鎂、鈣都會流失。」

第二，康志森表示，該名病人甚至出現腹瀉狀態，使脫水情況加劇，「不只會讓體內水分流失，包括細胞的水分也會不見」；最後，康志森強調，綠豆是利尿食物，流失的電解質相當可怕。

再加上他本身患有三高問題，綜合因素加起來最終成為中風的導火線。康志森補充說明，該名患者中風心梗的危險因子：

大口吃冰、猛吹冷氣：導致血管收縮、心房顫動、心律不整



爆汗、腹瀉且喝綠豆湯：利尿、脫水，導致電解質流失及心律不整



吸煙、高血壓：導致動脈硬化



根據《NOW健康》報道，台灣中醫師陳潮宗表示，從中醫學理來看，夏日消暑也是一種養生，如同秋冬溫補一樣，因此，中醫不會嚴禁冰品、冷飲。但夏天高溫透過冰品消暑解熱，須適量適時；飲用冷飲時，也不可一下喝太多，以免刺激腸胃，造成交感神經失調。

陳潮宗提醒，腸胃不好、容易腹瀉的人也應少碰冰品，如有過敏體質，有氣喘、過敏性鼻炎等病史，應節制食用冰品，以免誘發呼吸道過敏症狀。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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