三叉神經痛｜說話、刷牙、任何臉部動作都痛？中醫授2穴快速止痛

台灣天后蔡依林曾因免疫力低落，帶狀疱疹病毒伺機侵犯，而引發三叉神經痛，眼周腫脹、疼痛緊急住院治療。



醫師指出，三叉神經痛如電擊、像刀割，吃止痛藥也沒效，但中醫的針灸療法卻能快速緩解疼痛，尤其是風池、下關2穴位，是緩解三叉神經痛的特效穴位。

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三叉神經是第5對腦神經，主管臉部、口腔的感覺，左右臉頰各1條，有3個分支分別通往眼部、上顎和下顎區域。三叉神經痛最常發生在第2、第3分支，說話、刷牙，任何臉部動作都會痛，常被誤認為牙痛。三叉神經痛也可能是帶狀疱疹的後遺症，當免疫力弱時就發生疼痛，痛起來連吃止痛藥也沒效，患者十分困擾痛苦。

台灣中醫師吳宏乾表示，中醫運用穴位針灸、按摩和熱敷，對緩解三叉神經痛很有幫助，臨床上最常使用風池、下關2個穴位。

1. 風池穴

風池穴的位置，台灣吳宏乾醫師傳授一個口訣「完骨後、大筋旁、髮際上、凹窩底」。風池穴對於「風」的屬性，例如三叉神經痛這類遊走性的疼痛特別管用，是臨床上針灸治療三叉神經痛的重要穴位。

2. 下關穴

從平肩切肌出來1寸，在顴骨弓下緣有一個凹窩，就是在顳頜關節的地方，三叉神經從這裡出來，也就是我們張嘴時會凸出來、合嘴時會凹下去的地方。

台灣吳宏乾醫師說明，臨床上治療三叉神經痛，會利用針灸，在下關穴扎到1至2寸深，效果會特別好。下關穴不只對三叉神經痛，包括對上牙痛及顳頜關節綜合症，都是一個特效穴。

中醫運用穴位針灸、按摩和熱敷，對緩解三叉神經痛很有幫助，臨床上最常使用風池、下關2個穴位。（健康2.0授權使用）

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台灣吳宏乾醫師表示，雖然民眾不可自行扎針，但可以在風池和下關2穴位按摩或熱敷，也有緩解的效果。另外，若患者因神經受到侵犯，出現舌頭發麻的症狀，也可善用下關和風池穴，調理、緩解疼痛效果很好。

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