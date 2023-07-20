穴位按摩｜每日6分鐘按6穴道增免疫力！強健身體調節體內氣血流動

希望提升自身的免疫力以對抗病毒入侵？根據中醫師的建議，按壓特定的穴位可以使我們的身體更加強健。



根據中醫典籍《黃帝內經》所提到的理論，「正氣存內，邪不可干」，這是預防醫學的概念，意思是說保持身體的健康需要從日常生活中的習慣開始。

6個穴位提升免疫力（按圖👇👇👇）

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一、迎香穴

通鼻竅，散風熱。取穴的方法是在瞳孔垂直向下的位置，就是法令紋的位置，鼻翼兩側各按壓一下。

二、氣海穴

溫陽益氣，扶正固本。取穴的方法是在肚臍下方兩個手指寬的位置按壓。

免疫力下降徵兆（按圖看清👇👇👇）

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三、關元穴

培元固本，適用於元氣虧損、體弱多病的體質。取穴的方法是在肚臍下方四個手指寬的位置按壓。

四、曲池穴

疏邪熱，祛風濕，調氣血。取穴的方法是彎曲手肘，按壓在外側橫紋尾端的最凸起位置。

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五、合谷穴

疏風解表，對頭面部疾患有特效。取穴的方法是虎口併攏，按壓在肌肉最高的位置。

六、足三里穴

調節消化及免疫系統，是一個補虛的強壯穴。取穴的方法是在膝蓋往下四個手指寬的位置，沿著脛骨往外一個手指寬的凹陷中按壓。

這些穴位的按壓可以幫助我們調節體內的氣血流動，增強免疫力。

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