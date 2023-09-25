養和話你知丨解構女生四季經 月經不調=卵巢早衰　身體開始衰老？

對女生而言，每個月都會「到訪」的月經十分惱人，但其實月經遲遲未到，或是月經不規律，像隔數月才來一次的「四季經」可能是身體發出的警號，更可能是卵巢衰老的先兆，絕對不容忽視。到底四季經是甚麼？

月經不規則有甚麼潛在危機？本文請來了養和醫院婦產科專科醫生李君婷醫生為我們解構女士四季經、月經紊亂的成因和治療方法。



四季經等於卵巢提早衰退？剖析成因及徵狀

李醫生指出，女性正常的月經周期大約是21至35天，若一年內只來月經6至8次就屬於月經不規律；一年只有少於6次的月經，好像一季（約3個月甚至更長）才來經一次，則泛稱為四季經。出現四季經時，很有可能伴隨著經血過多，難以懷孕等問題。

李醫生續指，四季經的成因很廣泛，亦因人而異，醫生會從多方面因素，例如根據病人年齡、病歷、過往經期記錄，並透過抽血、超聲波等檢查判斷其成因。

四季經成因可以很廣泛，亦會因個人而異，醫生會從多方面判斷其成因。（圖片：Shutterstock）

香港女性生活繁忙，加上學業、工作、家庭等壓力，當壓力過大時，就很容易導致經期不準。李醫生指，女性間中遲來月經的情況很常見，多數屬短暫情況，待壓力過去，經期便會回復正常，一般建議超過兩至三個月都沒有來經就應盡快求醫。月經不準有可能與卵巢多囊症、卵巢提早衰退，或是荷爾蒙分泌如甲狀腺問題等有關。此外，運動過多、過度減肥都會導致經期不規則或停經。如女性曾施行多次與子宮內膜有關的手術如終止懷孕等，經期可能有機會因手術或併發症產生的疤痕而變得稀疏甚至停經。

經期週期過長有機會誘發一連串相關問題，例如子宮內膜愈來愈厚，使來經時經血過多、每次經期的時間延長，除了可能影響懷孕的機會，更會增加引發子宮病變或患癌的機率，因此李醫生呼籲女士們需多加留意自己的月經規律。

李醫生提醒，有部份女士每次來經相隔愈來愈久，而且連帶經量愈來愈少，有可能是卵巢衰退的跡象，卵巢一旦衰退，就無法恢復原來健康的卵巢功能，因此當月經週期不規律或停經，便應及早求醫檢查或作出相應治療。

壓力是其中一個導致月經不準的原因，但多數屬短暫情況，若超過兩至三個月仍未有月經便應求醫。（圖片：Shutterstock）

中學生壓力大致四季經 月經週期紊亂情況因人而異

李醫生分享臨床經驗，指遇過很多中學生、大學生，因壓力太大而導致四季經，她們很多作息不定時，導致經期不規律，甚至沒有來經，大部分患者的情況只是持續短時間，待消除壓力源頭，例如考試過後、生活作息回復穩定時，月經週期便能恢復正常。李醫生補充，這並不代表有壓力就一定會影響月經週期，很視乎女士的個人體質和壓力累積程度如何。

解構月經紊亂治療方法 需針對成因對症下藥

李醫生指，持續月經不規律、四季經的出現都是身體出現問題的先兆，要治療月經紊亂，就先要找出成因，才能對症下藥。例如若因運動過量或過度減肥導致體重驟降而引致月經紊亂的女士，便應先調整運動量和飲食；壓力所致的則需找抒壓方法；至於卵巢多囊症的患者，部分患者體重過重，可透過控制體重，包括多做運動、調整飲食便有機會改善病情，而經檢查發現屬卵巢提早衰退的患者，醫生可處方補充荷爾蒙的藥物，以協助維持荷爾蒙達致正常水平。

最後，李醫生指出，月經是女性身體健康的重要一環，縱使每次來月經都非常麻煩，但絕對不能認為月經週期變長、甚至不來經是一件好事，更不應對月經紊亂置之不理。月經規律代表著子宮健康，女士們應留意和記錄月經週期和流量，一旦經期持續不規律，就應盡早求醫，以免延誤治療。

養和醫院婦產科專科醫生李君婷醫生

資料由養和醫院提供