養和話你知｜勞工處首推暑熱警告三級制 醫生解構中暑對策

全球氣溫不斷攀升，本月初更出現全球有紀錄以來最熱一天，酷熱天氣警告頻頻出現。早前勞工處推出暑熱警告三級制，提醒市民在炎熱天氣下工作時應採取適當措施。炎炎夏日，若真的不幸中暑，應如何應對？本文請來養和醫院家庭醫學專科醫生陳素懷醫生，為大家解構中暑對策。



酷熱天氣之下不適，亦不一定是中暑？

在酷熱天氣下感到不適，大部分人第一時間就會認為自己是中暑，但陳醫生表示，因高溫而導致身體不適其實不一定是中暑，在大多數情況下，都只是「熱痙攣」或「熱衰竭」，中暑是大眾較常聽到、而徵狀較嚴重的「熱傷害」之一。

陳醫生解釋，一般來說，人體在酷熱環境下，體溫會上升，身體機能會自動調節來降溫。身體在高溫下會出現熱衰竭的徵狀，包括：大量出汗、口渴、疲倦、全身無力、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等。若身體無法有效控制體溫，體溫急升，排汗機能失調，令體溫不能向下調節，此時便會演變為中暑，引發昏迷、抽搐等神經功能異常，構成生命危險。

在「熱傷害」中，較常見的是熱痙攣、熱衰竭及中暑，這三種病症雖然徵狀相似，但其實屬不同病症。以下是三種「熱傷害」的分別：

熱痙攣 (heat cramps):



這是形容身體在高溫環境下大量流汗時，因為鹽分流失造成肌肉抽搐和疼痛的現象，容易發生於大腿、小腿與手臂等部位，嚴重熱痙攣甚至會影響腹壁肌肉，而熱痙攣也可以是熱衰竭的病徵之一。

熱衰竭 (heat exhaustion)：



身體因高溫環境造成排汗過多，同時流失大量水分和鹽分，徵狀包括大量出汗、疲倦、全身無力、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、臉色蒼白等，患者的核心體溫會上升，但很少會達到40°C。患者意識仍處於清醒狀態，只要盡快補充水分和電解質，死亡風險低；但若未能及時治療，會繼而惡化變為中暑。

中暑 (heatstroke)：



在高溫環境曝露造成體溫超過40°C，體溫調節能力失常，而且排汗功能異常、不能散熱，引發神經功能異常（如昏迷、抽搐），併發症包括心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血，死亡率高達八成。

小朋友中暑的徵狀與大人有分別嗎？

陳醫生指，小朋友較成年人容易中暑，因為小朋友的體積較小，與環境接觸的皮膚面積佔體積比例較成年人為高，更容易受環境溫度所影響，消耗水分的速度較快，令他們的體溫調節能力較弱。加上小朋友不懂照顧自己，例如感到熱時未必懂得自己脫去外套、口渴時也不懂得自行喝水補充水分，增加中暑的風險。因此在酷熱天氣下，家長應小心留意小朋友的身體狀況。

徵狀方面，小朋友中暑的徵狀與大人類似，包括皮膚會發紅、發熱、觸感乾燥，小孩中暑時會表現煩躁不安及哭鬧、呼吸及脈搏加速，嚴重時可能會四肢無力、暈眩、抽搐，甚至昏迷。

退熱貼降溫效用不佳 冰粒要放對位置！

坊間有傳「中暑時可使用退熱貼降溫」，對此陳醫生指出，如已出現中暑徵狀，不建議用退熱貼降溫，因為退熱貼只能達至皮膚表面降溫，未能降低身體核心溫度。若想替患者降溫，可以用濕毛巾或以毛巾包裹冰袋置於患者頸側、腋下、腹股溝等。如無冰袋，則可以用毛巾包裹的冰凍飲料取代。陳醫生強調，絕不建議用酒精塗抹在患者身上，因為酒精只能製造皮膚表面降溫的假象，更可能造成毛孔收縮，反而阻礙中暑患者身體的散熱功能。

中暑耽誤就醫恐致命 出現徵狀如何應對

陳醫生又提醒，中暑屬危重疾病，須盡快送往醫院治理，否則可以致命。因為中暑會引起中樞神經異常，若延誤就醫可能會引發休克、抽筋、心臟衰竭等致命的併發症，死亡率高達八成。

若發現自己出現熱衰竭徵狀，可以採取以下措施：

1.立即停下正在進行的活動到陰涼地方休息



2. 脫去外套散熱，或用凍水、凍毛巾敷身，助身體降溫



3. 即時補充水分和電解質



4. 若熱衰竭徵狀在採取以上降溫方法後持續三十分鐘仍未改善，應盡快求醫；如已出現中暑徵狀則不應再等待，須盡快送醫院處理



如見到身邊有人疑似中暑，應如何提供協助？

1. 如見到身邊人出現中暑徵狀 （精神錯亂、昏迷等)，應撥電「999」召喚救護車，將患者送到醫院搶救



2. 在救護車抵達前，把患者移到陰涼地方



3. 協助患者降溫，包括鬆開患者衣物、用扇撥涼或吹風扇、向患者灑水、用濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋置於患者頸側、腋下、腹股溝等處。如無冰袋，可以用毛巾包裹的冰凍飲料取代



4. 如患者意識清醒，可讓其飲水或飲含電解質的飲品，補充水分；若已出現神志不清或失去知覺，或噁心、嘔吐徵狀，則不可以再口服補充水分，避免因噎塞而窒息



慎防中暑七個對策

要在炎炎夏日預防熱衰竭甚至中暑出現，陳醫生提出以下七個對策：

一） 外出時留意天文台發出的天氣警告，盡可能避免在酷熱及潮濕的天氣下長時間進行劇烈運動



如有必要在酷熱環境下進行體力勞動，應該︰



二） 穿着淺色和通爽的衣物，減少吸熱，方便身體排汗及散熱



三） 間中到陰涼的地方歇息



四） 帶備和補充足夠的水分及含電解質的飲品，以防脫水。



五） 避免喝含咖啡因（例如茶或咖啡）或酒精的飲品



六） 在室內活動時，應盡量打開窗戶、風扇或空氣調節系統，保持室內通爽涼快



七） 進行活動時若感到不適，應立刻停止，並盡快求診



養和醫院家庭醫學專科醫生陳素懷醫生

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