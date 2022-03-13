急性青光眼｜5旬婦趴着按摩險失明　身高1.6米以下、55歲以上高危

1名年約55歲的婦女，去做精油按摩肩頸紓壓，太舒服了就小睡片刻。沒想到半小時醒來以後，完全看不到，一片黑暗！注射降眼壓藥物才恢復視力。眼科醫師表示，多數病患平時視力正常，也沒感到疼痛，視力模糊時會去換眼鏡，一拖就是好幾年；「急性青光眼是突然出現的，高峰險族群可透過早期治療，以及避免危險動作來預防。青光眼愈早治療預後愈好，視力與視野受損，是回不去的。」



你是否為患上青光眼的高危族群？（按圖了解）

+ 6

亞洲85%病患為正常型青光眼 單靠眼壓判斷不夠

全球有8千萬青光眼病患，成為失明的第2大主因。青光眼為進行性，不可逆的疾病，很多人就診時，視神經已經萎縮、受損。社團法人台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文醫生表示，通常病人是常覺得眼睛模糊，以及經常開車擦撞，視野縮小時才發現問題。急性青光眼如未在8小時內治療，極有可能永久失明。

青光眼是因眼內房水系統分泌失衡，或因眼球結構問題，房水累積眼內導致眼壓升高；或其他因素導致視神經血液或氧氣供應不足，導致視神經不可逆損害。急性發作者會劇痛、視力嚴重模糊。「依照健保資料庫顯示，29%的青光眼病患年齡小於50歲，有年輕化趨勢。」

急性青光眼通常如何發作呢？呂大文醫生表示，做了會造成眼壓突然上升的事就可能發作，例如前面的個案是趴睡一段時間；服用藥物做重量訓練、低頭看手機，也會造成眼壓上升。另外並非眼壓正常就沒有青光眼，因眼壓檢測容易有誤差，「近視者眼球結構偏軟，做眼壓檢測時阻力會下降，或是做過雷射手術的話，眼壓會被低估。」亞洲有85%的正常型青光眼，長期追蹤的眼壓皆正常。

4大高危險群 需做眼睛健檢

呂大文醫師表示，青光眼的高危險群有4條件：女性、年齡大於55歲、身高小於160厘米，遠視100度到300度；其他的危險族群有三高、長期使用類固醇、眼睛曾受傷等。直系血親有青光眼病史，自己罹患青光眼的機率高達7倍。同時，他建議除高風險族群外，年滿40歲或500度以上高度近視的民眾，應及早做健檢以及覆診。「透過眼壓、視神經與視野的檢查，可統計惡化趨勢，如有發現結構損害，可及早治療，維護視力。」

準時覆診、點眼藥水 才能保存視力

林口長庚紀念醫院青光眼科資深主治醫生陳賢立醫生說，如果眼壓比標準值低30%，可減緩視力缺損與惡化，因此正常型青光眼病人須透過藥物或手術來降低眼壓。青光眼病程持續進展且不可逆，如果病患醫囑遵從性低，例如未準時點眼藥水、回診，青光眼容易惡化。眼藥水為第一線治療藥物，不少患者使用後出現泛紅、乾澀、刺痛、搔癢等症狀，變得不喜歡點眼藥水，可用不含防腐劑的眼藥水。

最後陳賢立醫師提醒，青光眼患者應避免造成眼壓突然上升的行為，例如重訓、倒立、吹奏樂器（提高胸腔壓力）、高空彈跳、一次喝太多水、趴臥、食用醃漬過鹹食品，或在暗處滑手機等，才能積極控制眼壓。