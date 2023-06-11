肛裂｜排便疼痛、出血不一定是痔瘡！便秘及大便過硬可致肛裂

「醫師，我每次大便都很痛……」、「醫師，我屁股又痛又流血，到底怎麼了？」你也有以上困擾嗎？



一般人聽到排便出血，都先想到痔瘡，其實「肛裂」是最常見造成肛門痛的原因，醫師表示，肛裂的明顯特色，就是出現類似刀割的刺痛撕裂感。

肛裂如何治療？（按圖 👇👇👇）

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肛裂又稱肛門潰瘍，什麼原因造成肛裂？

台灣禾馨新生婦幼診所直腸外科醫師陳威智指出，門診中有不少患者常因肛門疼痛、流血來就診。他說明，「肛裂」又稱為「肛門潰瘍」，是肛門周圍皮膚和黏膜產生裂傷，常導致疼痛、出血和排便困難等問題。以下是造成肛裂的幾個原因：

- 便秘及大便過硬：大便過硬會增加排便時肛門的擴張，容易導致肛門周圍皮膚和黏膜受到損傷。

- 生育：分娩會使得肛門周圍組織受到過度伸展和擠壓，容易導致肛裂。

- 肛門括約肌痙攣：肛門括約肌過度緊張，排便時大便通過括約肌的收縮，使肛門周圍組織受到擠壓和拉扯，進而出現肛裂。

- 性行為：反覆的摩擦以及擴張肛門，也容易造成肛門周圍皮膚和黏膜受到損傷。

- 其他疾病：如腸道發炎、直腸癌等，都可能增加肛門周圍組織的受損風險，進而引起肛裂的發生。



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肛裂有2種類，症狀是什麼？

陳威智進一步說明，肛裂可概分為「急性肛裂」和「慢性肛裂」。急性肛裂是肛門周圍皮膚和黏膜，在短時間內發生裂開的情況。主要症狀包括：疼痛、出血及排便困難。急性肛裂常會伴隨劇烈疼痛，特別是排便時更加明顯；而由於疼痛和出血，急性肛裂會讓排便變得更困難。

而慢性肛裂是皮膚和黏膜長時間撕裂或裂開，症狀持續3個月或更長時間。主要症狀與急性肛裂相似，都有疼痛出血和排便困難的狀況。此外，因為傷口反覆裂開癒合，而使傷口邊緣纖維化，導致肛門口堆積出一顆肉瘤，有些病人也會在直腸內生出瘜肉。

肛裂如何治療？5方法改善

1. 飲食調整

保持清淡飲食，多攝取高纖維的食物，如水果、蔬菜、全麥食品等，避免辛辣、刺激性食物和酒精。

2. 疼痛控制

可以使用止痛藥，如非類固醇消炎藥或鴉片類藥物，或是使用外用局部麻醉藥膏來減輕疼痛。

3. 留意排便

排便時應盡量避免用力，可以用柔軟的紙巾輕輕擦拭，或者用清水沖洗肛門區域，避免擦傷裂傷。

4. 局部治療

可以使用軟膏、塞劑等局部藥物來促進傷口癒合。

5. 手術治療

如果經過一段時間的保守治療，仍然無法有效控制症狀，就可能需要進行手術治療，方式包括：括約肌切開術、潰瘍切除術等。

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陳威智提醒，治療期間要保持肛門區域的清潔和乾燥，避免長時間坐著或久站，以免加重症狀。此外，如果出現嚴重疼痛、大量出血或發燒等症狀，應立即就醫。

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