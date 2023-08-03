便秘｜大便不成形是不健康？醫生破解糞便迷思做好4件事最關鍵

大便一定要成條狀才是健康狀態嗎？糞便太軟或太硬都不健康嗎？



台灣敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，糞便的形狀其實和纖維素有關，只要有適度排便就是健康，不用執著軟硬度或形狀。而攝取足夠水分跟纖維素、適度運動、均衡維他命、注意甲狀腺低下等病變，能促進腸道健康。

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纖維素是大便成形的關鍵

陳榮堅表示，其實沒有所謂漂亮的大便，糞便能否成條狀和纖維素有關，如果都是吃流質食物、沒有纖維素，大便自然不會成形。纖維素會讓腸蠕動、有益健康，所以醫師常提醒，要補充足夠的纖維素和水分，糞便的形狀自然會成形、比較好看。他強調，糞便沒有一定的形狀或是軟硬度才叫健康。只要有適度的排便，就是健康行為。

不成形的糞便就是不健康嗎？

有些人吃酵素會排出稀便，陳榮堅表示，糞便如果不成形，只要不是因為外來的化合物質，或者膽道、胰臟出問題，基本上不用太擔心。但不成形的糊便或稀便比較困擾的就是，如果肛門括約肌或骨盆肌的力量不夠，可能會造成失禁。

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腸道健康注意4件事

他也提醒，有些人不愛運動或是不愛吃蔬菜，影響腸道蠕動，光是藉由吃酵素幫助排便，這種做法並沒有從源頭改善。其實便秘就跟慢性病一樣，很多問題的根源是在於「行為不改變」，只要改善行為，就能解決便秘問題。他也提出4方法幫助腸道更健康：

1. 攝取足夠水分跟纖維素。

2. 要有適度運動的習慣，否則大腸不會蠕動。

3. 均衡攝取維他命。

4. 注意是否有甲狀腺低下等病變。



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