女性健康｜尿道炎感染機率遠高於男性！多喝水不憋尿減私密處感染

女性特別容易有分泌物、白帶過多、異味、搔癢等症狀。私密處感染症狀好難受。



私密處就如同女人的第二張臉，也必須要好好的保養與照顧，才能一直保持青春與健康。男性偶發的排尿困難、灼熱、搔癢等症狀也要關注。

馬上了解尿道炎的成因及症狀（按圖👇👇👇）：

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私密處亮紅燈 女性較易感染

尿道發炎感染時候，身體為了抵禦細菌，因此尿中的白血球增加！女生由於天生尿道比較短，離陰道與肛門口也較近，感染機率遠高於男性。陰道健康容易受到衛生習慣與外在環境影響，造成健康與生活品質困擾，亞熱帶的華人，因為氣候高溫多濕，感染的情況更加普遍。除了氣候之外，也容易受到性行為、年紀、壓力、疲勞、激素、或是使用抗生素的影響。

尿潛血不同於肉眼性血尿，通常是透過精密的顯微鏡檢查檢測尿液中有無血液反應，若顯微鏡下尿液中帶有紅血球，即是代表有尿潛血的症狀。當尿液潛血中出現紅字，如果不是剛好生理期或是便秘造成，通常是因為腎臟有發炎、感染的情況、膀胱疾病、輸尿管疾病，也有可能是尿道炎引起。這項檢查結果，美兆集團也發現女生的尿液潛血發生率是男生的2倍。

6大方式預防泌尿道感染、降低復發率（按圖👇👇👇）

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定期子宮頸抹片 早發現細胞變異

根據2021美兆數據顯示，子宮頸發生異常的比率高達58.28%。只要是18歲以上有發生過性行為的女性，都有可能感染到人類乳突病毒（HPV），甚至是停經婦女、很久沒有性生活，也不能輕忽。

透過六妙招跟私密處感染說掰掰：盡量穿著寬鬆的褲子，保持舒適涼爽；均衡飲食與充足睡眠，免疫力還是最關鍵；少吃含糖的甜食，以免加重症狀；避免過度清潔，讓陰道pH值不被破壞；多喝水不憋尿；增加乳酸菌與抗氧化物的攝取。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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