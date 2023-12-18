肌肉流失｜肥胖人士患肌少症易死得更快！大肚腩四肢瘦弱屬高危

白白胖胖小心短命，「你肌肉少容易死，你肌肉少又胖胖的，死更快。」若長者或是病弱朋友，臉胖、身寬體胖，但是四肢偏細，摸起來沒麼麼肉，醫生警告要注意了。



台灣整合醫學專科醫生姜冠宇在Facebook分享，大家都知道防衰弱、維持肌力很重要，不然人家風吹草動見牛羊，你是見閻王，「但是有時我們想像中衰弱的患者的圖像是枯乾的，這個圖像是迷思，只對了一半，外型瘦弱者容易警覺，也比較容易預防，但是肥胖的人也有可能肌肉量有改變。」

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姜冠宇指出，關於「肌少性肥胖」，這是一種同時存在肌少症（肌肉量和力量的損失），以及肥胖（過度脂肪積累）的狀態，可能增加併發症和死亡風險。與正常、肌少症和肥胖類別相比，肌少性肥胖與較高的冠狀動脈疾病事件率、心血管疾病死亡率和總死亡率有關，正常狀態下的風險比設定為1，肌少狀態下的風險比率略高於1。

姜冠宇提到，肥胖狀態在冠狀動脈疾病CHD，和總體心血管事件CVD死亡率上的風險，可能接近1.2至1.4倍，但在總死亡率上可能與肌少狀態相似；肌少性肥胖的風險比在所有類別中最高，可能在CHD事件和CVD死亡率上接近1.5至1.8倍，而在總死亡率上可能超過1.8倍。

治療選項包括鍛鍊，特別是抗阻訓練，低熱量飲食與正常至高蛋白質攝入（每天0.8-1.2克/公斤），以及可能的藥物，如維他命D（如果驗血有缺乏現象）、荷爾蒙替代療法等，當然也有針對抑制肌肉素降解作用的研究在進行。

姜冠宇提醒，肌少症本身容易存在衰弱，然後骨頭也不好，骨質疏鬆症也容易發生，居家一跌倒，從此兵敗如山倒；但如果外型肥胖，則不容易警覺，其實這種人才是最容易出意外，因為承載重量較大。

如何早期發現？姜冠宇解釋，還是要看四肢力量、步行能力，如果你有看到有些長者或是病弱朋友，臉胖胖、身寬體胖、大腹便便，但是四肢偏向「細烏肢」，摸起來沒麼麼肉，那就要早點注意了，未來監測體脂比例，也可能比BMI還更重要。

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