食道癌｜5旬漢不理暴瘦吞嚥困難　半年後變末期病危！7徵狀要留意

58歲的蔡先生長期煙酒不離身，去年底整個人爆瘦，也出現吃不太下食物、喉嚨卡卡的症狀，甚至連口水都吞不太下去。但由於工作忙碌，蔡先生遲未就醫，直到今年6月檢查已是食道癌末期，日前更引發食道破裂，縱隔腔感染，一度命危。台灣衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫生王棋新表示，吞嚥困難及體重減輕是食道癌最典型症狀，抽煙、喝酒等高危險族群一旦有這些症狀，片刻不得拖延！



台灣彰化醫院加護病房主任林文培說，患者因癌細胞引起食道破裂後導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症，歷經胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別接力搶救：插管並清理縱隔腔，切除食道，做胃造廔口供餵食之用，才脫離險境，接下來將進行氣管及食道重建，展開復健。

蔡先生的同事到加護病房探望他，欣慰他脫離險境，卻也對他沒有及早就醫感到不捨。同事說，早在去年底的尾牙宴會時，他就出現吞嚥困難症狀，而且已經瘦了一圈，當時勸告他就醫，蔡先生還說沒事、工作要緊，沒想到拖了近半年，病情竟變這麼嚴重。

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4不良習慣易引發食道癌

王棋新指出，蔡先生的食道癌是位於喉嚨下方的鱗狀上皮細胞癌，約2厘米大，是最不好處理的位置，在亞洲地區的食道癌以此類居多，主要是因為吸煙、飲酒、檳榔，以及飲食品質不佳引起。蔡先生有30多年抽煙及喝酒習慣，是食道癌高危險族群，研判是引發食道癌的重要因素。

王棋新說，食道癌並不容易發現，往往症狀明顯都已經是後期，因此出現不明原因的體重減輕，就要特別留意。接着會出現吞嚥困難，從吞不下固體，逐漸進展到液體吞嚥有困難，甚至連吞自己的口水都不容易，這時一定要趕快就醫。因為對於食道癌最有效的療法，仍是早期發現，早期治療，甚至可用內視鏡進行黏膜下切除。

食道癌的其他可能症狀還包括胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，一旦出現這些症狀，最好快就醫，釐清原因。

食道癌常見症狀：

●不明原因的體重減輕

●吞嚥困難

●胸痛、壓迫感或灼痛感

●胃腸消化不良或胃灼熱

●慢性咳嗽或聲音嘶啞

●呼吸帶有惡臭味

王棋新表示，除了如上述異狀時盡速就醫，要預防食道癌還是要改善生活習慣，包括戒除煙、酒、檳榔，少食用加工、燒烤食物，避免過燙食物，多吃水果和蔬菜。

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