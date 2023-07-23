大腸癌｜多攝取纖維量高食物防便秘、痔瘡　大腸鏡多久要做一次？

大腸癌已連續15年蟬聯「台灣人十大癌症排行」第一，但仍有許多人忽略警訊、錯過預防時間。



台灣外科醫師鍾雲霓提醒，排便習慣改變是大腸癌的警訊，而最直接的預防方法就是做大腸鏡檢查，但不需要年年做，若第一次檢查結果正常，接下來3～5年再確認一次即可。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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鍾雲霓在Facebook粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》發文指出，若排便習慣突然改變，像是「本來排便順暢的變便秘」、「本來排便穩定的變腹瀉」、「本來排便好好的，現在有便意、想排便排不出來」，可能就是腸道功能出現問題，如便秘、腸胃發炎，或是有痔瘡、大腸癌等，其中最嚴重的大腸癌所引起的排便改變，來自於活躍癌細胞對腸道的刺激，導致腸道像發炎一樣蠕動增快，造成腹瀉反覆發生，還會伴隨著帶黏液的出血，而隨著癌腫瘤團塊愈長愈大，最後會堵住腸道，使人從容易腹瀉變成便秘的情況。

▼大腸癌預防貼士（按圖👇👇👇）

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鍾雲霓提到，大腸癌的演變過程中，常常會伴隨食慾變差、體重減輕，甚至會有不明原因的貧血，但當這些腸道症狀發生時，腫瘤細胞通常都長得很大了，因此醫師們一直提倡，不要等到「有症狀才就醫」，而是要定期做大腸相關健康檢查。

鍾雲霓強調，最直接預防方法就是做大腸鏡檢查，台灣國民健康署建議， 50歲以上的人可以考慮做人生第一次大腸鏡，但大腸鏡並不用年年做，因為大腸長成瘜肉需要6～8年的時間，而瘜肉變壞需要2～3年的時間，所以如果做過第一次是正常的，3～5年再檢查一次就好，甚至正常了一陣子後，再拉長年限至5～8年一次，就能免除大腸癌的疑慮和風險。

▼8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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鍾雲霓表示，平時最常見的排便習慣改變狀況跟腸道菌種和功能有關，建議試著高纖飲食、多喝水、觀察2週，如果狀況有所改善，就能先安個心，代表遇上的是腸道蠕動功能問題，而多攝取纖維是預防便秘、痔瘡和養好菌的根本方法，吃同樣份量的「椰菜花、菠菜、通菜、番薯葉」，纖維質量是「椰菜、生菜、娃娃菜」的2倍，若食量有限，一定要挑纖維量高的吃，才能事半功倍。

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