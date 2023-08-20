大腸癌｜40歲女飲食養生常吃魚蔬菜都中招　長期這位置脹氣要注意

肚子脹氣是很多人平時都常遇到的小毛病，還會參雜打嗝打不出來，超不舒服，但有時肚子脹氣可不只「胃」的問題，若出現特定姿勢疼痛，還可能是大腸癌找上門。



40歲女僅1症狀竟罹大腸癌2期

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘，日前在社群平台分享一起真實案例。他說，有一名40多歲女病患前來求診，原因為近2個月出現胃脹氣、肚子鼓起來跡象，按壓時伴隨咕嚕咕嚕聲響，所以決定在媽媽陪同下，尋求醫生幫助。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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該名女病患先表示自己沒有胃痛，平常也沒有打嗝或是胃酸逆流症狀，雖然不常放屁但排便正常，唯有在坐下且雙腳呈現彎曲時，才感受到下腹疼痛，且醫師在檢測患者平躺時，發現患是右腹部和肚臍周圍有脹氣，因此建議除了胃境，最好加做大腸鏡檢查。

大腸鏡檢查時，錢政弘表示，就在盲腸看到一個4公分的腫瘤，剛好長在迴盲瓣（結腸和小腸的交接處），難怪患者會感覺到脹氣，肚子會不時鼓起來，原來是腫瘤堵塞造成食物和空氣滯留。他也對患者直言，應該就是大腸癌，必須盡快開刀，所幸腫瘤為第2期，病患開刀治療後，無須再接受抗癌療程。

▼8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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患者超養生！不愛吃肉、常吃蔬菜和魚

令人驚訝的是，錢政弘說患者的生活、飲食簡直無可挑剔。不僅平常不愛吃肉，常吃蔬菜和魚，不吃加工食物或手搖飲，作息正常外，也沒有大腸癌的家族史，連她的母親在旁邊都說：「我女兒真的吃得很養生！」

大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

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大腸癌症狀：腹部悶痛、脹氣出現在肚臍周圍或下腹、貧血

最後，錢政弘表示脹氣的問題可大可小，大部分肚子有咕嚕咕嚕的聲音跟飲食有關， 如果出現腹部悶痛，或脹氣的位置在肚臍周圍或下腹部，或是莫名貧血，就要小心大腸出問題！

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