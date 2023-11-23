膝痛｜骨質疏鬆不同於關節退化！分辨清楚　才知是否需要補充鈣質

隨着老年人口比例不斷上升， 「骨質疏鬆」和「關節退化」相關的健康問題越來越普遍，但一般人常搞混兩者差別，究竟「膝關節疼痛是不是骨質疏鬆引起？」、「補充鈣質是不是可以緩解疼痛？」、「是否需要補充葡萄糖胺呢？」就讓台灣骨科醫生專業解析，教你分辨這兩種病症的差異以及治療方法。



70歲的陳大哥常感到右膝疼痛，尤其上下樓梯時更是明顯不適。他擔心是骨質疏鬆造成，因此自費接受骨質密度檢測，結果卻顯示正常。直到他進一步檢查，才發現膝蓋疼痛的主因是膝關節退化，經過適當藥物治療與股四頭肌訓練，右膝疼痛終於獲得明顯改善，也可以跟家人一起去健行旅遊。

相關文章：骨質疏鬆｜跌倒恐致嚴重骨折！60歲以上高危族群如何預防及治療？

+ 8

隨着台灣老年人口比例不斷上升， 「骨質疏鬆」和「關節退化」相關的健康問題越來越普遍，但一般人們常混淆兩者之間的差別。

台北市立醫院中興院區骨科主診醫生黃銘哲笑說，門診常有病患詢問：「膝關節疼痛是不是骨質疏鬆引起？」、「補充鈣質是不是可以緩解疼痛？」或是骨質疏鬆的病患會問：「是否需要補充葡萄糖胺類的藥物？」等問題，因此特別整理出骨質疏鬆與關節退化的成因與表現。

黃銘哲指出，骨質疏鬆是骨骼密度降低，會造成骨頭變脆弱，並且容易斷裂，需要通過骨質密度測試才能診斷確定。主要原因包括鈣和維他命D3攝取量不足、荷爾蒙變化，以及缺乏運動等因素。通常好發於中老年後，尤其是女性在更年期後更容易受到影響。

患有骨質疏鬆的合適治療方式有鈣與維他命D3的補充、適當的負重運動與曬太陽，甚至在某些狀況下需要抗骨質疏鬆藥物的治療。

關節退化則是關節結構和功能退化的情況，通常與年齡有關，但也可能因關節損傷、長年過度使用或使用方式不當所影響，診斷通常依賴於臨床評估、理學檢查和影像學檢查，如X光。

而關節退化的治療方式，除了生活型態與使用方式的改變，也可能需要物理治療或其他形式的治療，例如口服消炎止痛藥物、葡萄糖胺類藥物、關節內類固醇或玻尿酸或濃縮血小板PRP注射，甚至是接受關節鏡或人工關節置換等手術治療。

黃銘哲說，台灣人口的老化現象對骨質疏鬆和關節退化等骨骼健康問題造成了影響，正確區分這兩種疾病對於治療和預防至關重要。

他提醒，大家可以透過健康的生活方式習慣和定期的醫療檢查來降低風險，同時醫療體系也應做好應對老年人口的準備，如此才能應對人口老化帶來的挑戰，以確保老年人擁有健康的骨骼關節和更好的生活品質。

關節退化則是關節結構和功能退化的情況，兩者成因雖然都與年紀有關，但是症狀、治療方式不盡相同，區分骨質疏鬆與關節退化，才能正確的診斷和治療。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

骨質疏鬆｜50歲以上患病率高如何預防？做齊5步驟加強骨骼保健

+ 14

骨質疏鬆｜50歲以上患病率高如何預防？做齊5步驟加強骨骼保健

+ 10

延伸閱讀：

全台350萬人受苦！58歲以上每5人就1人退化性關節炎…「2件事」逆轉關節退化：護膝腿有力

停經女性平均每2人就1人骨質疏鬆，死亡率相當於乳癌3期！多吃4類食物改善，更年期輕鬆自在

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」