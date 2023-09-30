牙齒健康｜缺牙可以不處理嗎？盤點3治療方式優缺點維護口腔健康

缺牙會引起許多口腔和整體健康問題，及時處理缺牙問題非常重要，能避免這些潛在的健康和功能問題，並維護口腔健康。



台灣台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林嵐婷指出，首先，缺牙可能對個人的外貌和自信心產生負面影響，再來會使咀嚼功能減弱，影響消化，或前牙缺失，可能影響發音。另外，鄰近的牙齒試圖填補缺牙的空間，會逐漸移動，導致相鄰牙齒傾斜，牙齒變得不整齊，增加了蛀牙和牙周疾病的風險。若因缺牙，長期使用單側咀嚼，甚至可能造成引發顳頜關節疼痛或頭痛等問題。

缺牙不處理會怎樣？（按圖看清👇👇👇）

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因此，及時處理缺牙問題非常重要，能避免這些潛在的健康和功能問題，並維護口腔健康。林嵐婷建議，缺牙可以考慮以下幾種處理方法：

1. 植牙：在缺牙處植入一個人工牙根，然後裝上一個牙冠。

優點是外觀自然、咀嚼利趨近於自然牙，並能將齒槽骨萎縮的程度降到最低。但缺點是價格昂貴，需要手術，治療的時間較長，且並非所有人都適用。

2. 牙橋：利用缺牙區鄰近的自然牙當橋墩，將多個牙齒以牙冠連接在一起。這些自然牙稱為支台牙，上面的多顆牙冠即為牙橋。

優點是相較於植牙，價錢相對便宜，治療時間也較短，且不需要手術。假牙的外觀一樣自然，咀嚼力也與自然牙相近。缺點是健康的支台牙必須做修磨，可能造成敏感，或需要做根管治療。若缺牙的顆數過多，也會造成支台牙的負擔過大，就不適合以牙橋的方式來做贗復。

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3. 活動假牙：利用鉤子或其他附著裝置將活動假牙固定於口內剩餘的自然牙上。

優點是不需要影響到剩餘的自然牙，且能從口內取下，較容易清潔。缺點是相對較不穩定，較容易有脫落的情形，可搭配假牙黏著劑做使用。能恢復的咬合力，也較固定式的牙橋或植牙差。體積較大，一開始可能影響說話發音，金屬鉤也較不美觀。矯正治療：如果牙齒不齊或咬合問題導致缺牙，矯正治療可能有助於改善情況。

若長期缺牙，造成相鄰牙齒已傾斜，牙齒變得不整齊，咬合高度喪失，可考慮透過矯正治療來改善情況，以利後續的假牙製作。雖然會需要花較長的時間治療，但能較根本的解改善問題，做出較好的假牙。

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林嵐婷說，缺牙區的贗復，針對每個人口腔內不同的情況，不一樣的條件，會有各式各樣不同的選擇。建議讓牙醫詳細檢查評估後，依照個人的狀況、預算和偏好，共同討論，選出最適合的缺牙處理方法。

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